司法院正、副院長提名 司改會：過程應公開、國會審查應嚴格

2016-08-30 20:54

〔記者溫于德／台北報導〕外界盛傳總統府將於後天、9月1日提名司法院正、副院長人選，以及5名新任大法官名單。財團法人民間司法改革基金會稍早發表聲明，強調「過程應公開、國會審查應嚴格，切勿重蹈過往草率之流程」。聲明全文如下：

一、總統府應公布審查過程，詳細說明被提名人獲選之原因

總統府成立「司法院大法官提名審薦小組」之目的，本係以公平、公正與公開之方式，為社會推舉最合適的大法官人選。是以，在公布被提名人選之際，總統應詳細說明其對各領域被提名人的提名標準，並就被提名人之積極、消極資格予以說明，闡述被提名人獲選之理由，使審薦的過程得以公開透明；此外，對於司法院院長、副院長之提名人選，總統更應親自說明被提名人的司法政策理念、人權價值觀念等等足堪提名之理由，以昭社會公信。

二、被提名人之相關資料，應置放於總統府官網，以資社會大眾檢視

因應數位時代的到來，資訊傳播的方式亦應有所改變。對於總統提名之人選，總統府官網應設置專頁，除介紹被提名人之學歷、經歷、財產、稅務等基本資料外，亦應檢附被提名人具代表性之著作、判決，或參與憲政實務運作（例如參與修憲、釋憲等）之文件等書面資料連結，以說明其所曾提出之主張，以及其與人權保障及促進、實踐自由民主憲政秩序之關係。

三、國會應建立嚴格審查基準並儘速修法，切莫重蹈形式審查之過往

為落實嚴格審查，審查的流程至少應包括下列諸點程序：

1總統府應將被提名人之學歷、經歷、財產、稅務及其他審查所需之相關資料，於提名後七日內送交國會，否則國會應直接退回咨文。

2國會應事先排定審查期程，且不少得於一個月。

3應以書面要求被提名人答覆與其資格及適任性有關之問題，並要求被提名人提出相關資料佐證；被提名人準備之時間，不得少於十日。

4委員會應就被提名人之資格及是否適任之相關事項，分別進行審查與詢問。

5審查前應有審查報告產出。

6於擬具審查報告前，應召開公聽會，邀請政府人員、相關學者專家、公民團體或社會公正人士表示意見。

7公聽會之紀錄及提出之相關資料，應作為審查報告之附件。

鑑於現行《立法院職權行使法》關於同意權之規範過於疏漏，以致歷次審查皆流於形式，為奠定嚴格審查之基準，國會應依上述流程修正或增定《立法院職權行使法》第四章〈同意權之行使〉之條文，其後再依修正後的審查流程，嚴格審查被提名人之適任性。