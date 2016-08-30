不滿被小黃擋道 男持「1根黑黑的」比劃射擊判罰金

2016-08-30 20:29

〔記者張文川／台北報導〕「他拿著一根黑黑的指向我，我以為是槍，嚇得我趕緊趴到副駕駛座上！」台北市一名計程車運將，去年底駕小黃行經通化街，45歲陳姓男子開轎車超車與他併行時，搖下車窗、右手拿著「一根黑黑的不明物體」比向運將，作勢開槍還喊一聲「碰！」台北地方法院今依恐嚇危害安全罪，判陳男罰金5000元。可上訴。

判決指出，運將被陳男突如其來的黑東西嚇到，直覺反應緊踩油門，上半身趴到右邊的副駕椅子上，利用車門自保，陳男揚長而去，運將才敢起身報警。

警方循監視器約談陳男到案，陳男在偵查時供稱，由於不滿計程車停在道路中央，才作勢舉槍喊「碰」警告運將，「那是我的習慣動作」，強調他沒有槍，他當天雙手戴黑色手套，應是對方看錯；但法院審理時，陳男承認當時手持甩棍，並非空手。

法官認定，依社會常情，陳男作勢舉槍射擊的動作，已足以使人心生畏怖，陳男有重利前科，素行不佳，犯後認罪並向運將道歉，運將也表明不計較，法官因此輕判陳男罰金5000元。