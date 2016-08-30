鳳山火警》患難見真情 兄綁水管揹弟逃生

2016-08-30 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕位於高雄市鳳山區福祥街的1棟7樓公寓，在今凌晨2點多驚傳火警，120名住戶一度受困，由於起火當下濃煙不斷往上竄，許多民眾只能躲在鐵窗邊等待救援，事後直呼「像是在等死」；另有一對住7樓的兄弟檔，弟弟雖行動不便，但哥哥始終不離不棄，用水管將弟弟與自己牢牢綁在一起，直到早上才順利逃出火場，事後回想仍不禁當場哽咽。

位於鳳山區福祥街的1棟老舊公寓在今凌晨突傳大火，現場火勢猛烈，加上頂樓加蓋、中間有開口天井，在煙囪效應下濃煙瀰漫整棟大樓，120名住戶一度受困，直到火勢撲滅才一一疏散。警消初步勘驗火警現場，則發現起火點在1樓內部機車停車區。

綜合媒體報導，由於當下火勢延燒很快，不少住戶只能帶著一家大小躲在鐵窗旁等待救援，甚至有等不及的民眾直接跳樓求生，據住戶事後表示，當下感覺就像是在等死一般。當時消防隊雖很快撲滅火勢，但因濃煙仍不斷往上竄，消防隊除了出動雲梯車，也派員進入搜救，現場情勢一度十分緊張。

住戶中有對兄弟檔家住7樓，弟弟因行動不便，無法自行逃生，哥哥怕弟弟會嗆傷，第一時間先把弟弟推到陽台，之後又用水管將弟弟與自己牢牢綁在一起，並將弟弟從7樓沿著樓梯揹下，直到兩人順利走出大樓、看著弟弟順利坐上輪椅才放心。

事後回想當下危急的情況，哥哥說，雖然要帶著弟弟逃生會更加不方便，但畢竟是自己的弟弟，如果沒了就再也找不到了，說著說著仍不禁哽咽。

另有一名家住7樓的徐姓婦人在1樓被發現，全身有50%左右燒燙傷，有住戶懷疑她可能縱火，徐婦女兒則對此駁斥，指家庭和樂且和鄰居也都相處很好，沒有縱火的理由。