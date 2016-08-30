驚！壽山1週內出現15隻猴屍 民眾懸賞緝兇

2016-08-30 19:23

［記者黃旭磊／高雄報導］壽山從8月18-24日的1週內發現15隻猴屍，愛猴人士自籌3萬5千元懸賞緝兇。

中山大學生科博士林金福、女兒林美吟出資1萬5千元緝兇，消息披露，網友紛紛提供情資，1天後台灣彌猴吱吱黨成員加碼2萬元，其中，1名綽號「猴哥」老山友曾被目擊餵食彌猴啤酒、威士比被認為涉嫌，不過，林美吟認為老山友不至於毒死猴子，懷疑另有他人。

高雄市動保處已採猴屍檢體送驗，高市警方也調閱相關監視畫面，調查人員指出，猴屍多為鼻孔流出深色凝血，疑似中毒造成凝血不全致死，且臟器也出血，胃內發現水果種子及其他食物，檢體已送農委會農業藥物毒物試驗所化驗。

林美吟與丈夫吳浩鈞於7月31日在獼猴見證下成婚，婚後不到1個月就發生壽山首次大批獼猴死亡事件，林美吟親眼見證1隻獼猴死亡，「無法忘記他喘著氣吐出血的模樣」，崩潰到吶喊痛哭。

愛猴人士將於9月4日為獼猴舉辦告別式，上百條留言湧入「林美美」及台灣獼猴吱吱黨臉書，民眾自願加碼賞金，並提供「山海宮這一帶停車處，（猴屍）臉部都呈現紫色，很恐怖」等情資。

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