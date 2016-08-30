| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 社會

怕被查酒駕 男騎車逃逸還拿安全帽狂毆警

2016-08-30  20:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕黃姓男子酒駕遇警盤查，竟加速逃逸，警方花了「洪荒之力」好不容易將他攔下，但黃男竟發狂似地持安全帽攻擊員警，所幸支援的警力及時趕到，黃男被壓制後進行酒測，酒測值雖僅0.07，仍依公共危險、妨害公務等罪名移送法辦。

鼓山警方指出，黃男（38歲）前日傍晚騎乘機車經九如四路口時，警方見他拿了一下手機，以為他是寶可夢迷，在路口尋寶，欲上前勸導，但黃男以為警方要查辦他酒駕，擔心被開酒駕罰單，竟拒盤查反加速逃逸。

內惟所員警追逐了近10分鐘，黃男最後鑽到死巷無路可逃，不料，黃男不滿警方窮追，竟持安全帽攻擊員警，造成員警許啟彬的左手臂挫傷，所幸並無大礙，支援的警網趕到，合力將黃男壓制押回偵辦。

黃男被帶回偵訊時，起初還矢口否認毆打警察，但看了行車紀錄器畫面後，便啞口無言，黃男的酒測值僅0.07，他辯稱因酒駕怕被取締，才誤傷員警；警方昨訊後將他依公共危險、妨害公務、傷害、毀損等罪名移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 男子騎車被警懷疑抓寶，原來竟是酒駕拒捕，結果他揮安全帽打傷員警。（記者黃良傑翻攝）

    男子騎車被警懷疑抓寶，原來竟是酒駕拒捕，結果他揮安全帽打傷員警。（記者黃良傑翻攝）

  • 男子騎車被警懷疑抓寶，原來竟是酒駕拒捕，結果他揮安全帽打傷員警。（記者黃良傑翻攝）

    男子騎車被警懷疑抓寶，原來竟是酒駕拒捕，結果他揮安全帽打傷員警。（記者黃良傑翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 傷害 公共危險罪 妨害公務 毀損
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：怕被查酒駕 男騎車逃逸還拿安全帽狂毆警


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.