怕被查酒駕 男騎車逃逸還拿安全帽狂毆警
2016-08-30 20:15
〔記者黃良傑／高雄報導〕黃姓男子酒駕遇警盤查，竟加速逃逸，警方花了「洪荒之力」好不容易將他攔下，但黃男竟發狂似地持安全帽攻擊員警，所幸支援的警力及時趕到，黃男被壓制後進行酒測，酒測值雖僅0.07，仍依公共危險、妨害公務等罪名移送法辦。
鼓山警方指出，黃男（38歲）前日傍晚騎乘機車經九如四路口時，警方見他拿了一下手機，以為他是寶可夢迷，在路口尋寶，欲上前勸導，但黃男以為警方要查辦他酒駕，擔心被開酒駕罰單，竟拒盤查反加速逃逸。
內惟所員警追逐了近10分鐘，黃男最後鑽到死巷無路可逃，不料，黃男不滿警方窮追，竟持安全帽攻擊員警，造成員警許啟彬的左手臂挫傷，所幸並無大礙，支援的警網趕到，合力將黃男壓制押回偵辦。
黃男被帶回偵訊時，起初還矢口否認毆打警察，但看了行車紀錄器畫面後，便啞口無言，黃男的酒測值僅0.07，他辯稱因酒駕怕被取締，才誤傷員警；警方昨訊後將他依公共危險、妨害公務、傷害、毀損等罪名移送法辦。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
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