氣爆災民提告勝訴 高市府：不會迴避應負責任

2016-08-30 19:50

〔記者黃建華、王榮祥／高雄報導〕2014年7月31日高雄氣爆事件，造成32人罹難，3百多人輕重傷，高雄市政府雖再三鼓吹由市府代位興訟向李長榮化工求償，不過，有部分災民認為市府在氣爆事件也有過失責任，提告國賠求償，高雄地院今傍晚作出頭2件災民求償官司宣判，判市府敗訴，應賠償災民陳耀彬房屋、傢俱損害45萬4418元，薪資損失及慰撫金41萬5638元。另需賠償災民楊伯祿汽車損害4萬元。全案仍可上訴。

陳男並未到庭聆判，楊伯祿聆判獲知氣爆事件告高雄市政府國賠勝訴，強調賠償金額不是重點，他只是要透過訴訟程序，讓外界知道市府在氣爆事件也應負上過失責任！

高雄市政府新聞局長丁允恭則表示，市府尚未收到判決書，需確認判決理由才能進一步說明﹔丁允恭同時指出，市府不會迴避應負責任，提出代位求償方式、是為減少災民受到冗長訴訟的衝擊，再由法院釐清政府機關與廠商的責任。

高雄地院受理，單純告高雄市政府國賠的氣爆案件有11件，其中，災民陳耀彬求償房屋、家具財損與薪資、精神撫慰金約120多萬元，另災民楊伯祿車停路旁受損求償10萬元。

這兩件氣爆國賠官司，法官都判市府敗訴，認定排水箱涵內之4吋管線施工有便宜行事情況，致管線銹蝕破損，最後導致其內運送液態丙烯外洩而發生爆炸。市府依國賠法第三條，應負賠償責任，判賠災民陳耀彬房屋、傢俱損害45萬4418元，薪資損失及慰撫金41萬5638元。另賠償災民楊伯祿汽車損害4萬元。

目前已知，高雄地院明天還有5件災民告市府國賠官司要宣判。