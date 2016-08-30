| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
樹林鬧區驚傳女子墜樓 送醫急救中 涉非法持有「冰毒」 又4名台人遭印尼判死 打獵腳滑跌落40公尺山谷 男意識不清搶救中 車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 社會

氣爆災民提告勝訴 高市府：不會迴避應負責任

2016-08-30  19:50

〔記者黃建華、王榮祥／高雄報導〕2014年7月31日高雄氣爆事件，造成32人罹難，3百多人輕重傷，高雄市政府雖再三鼓吹由市府代位興訟向李長榮化工求償，不過，有部分災民認為市府在氣爆事件也有過失責任，提告國賠求償，高雄地院今傍晚作出頭2件災民求償官司宣判，判市府敗訴，應賠償災民陳耀彬房屋、傢俱損害45萬4418元，薪資損失及慰撫金41萬5638元。另需賠償災民楊伯祿汽車損害4萬元。全案仍可上訴。

陳男並未到庭聆判，楊伯祿聆判獲知氣爆事件告高雄市政府國賠勝訴，強調賠償金額不是重點，他只是要透過訴訟程序，讓外界知道市府在氣爆事件也應負上過失責任！

高雄市政府新聞局長丁允恭則表示，市府尚未收到判決書，需確認判決理由才能進一步說明﹔丁允恭同時指出，市府不會迴避應負責任，提出代位求償方式、是為減少災民受到冗長訴訟的衝擊，再由法院釐清政府機關與廠商的責任。

高雄地院受理，單純告高雄市政府國賠的氣爆案件有11件，其中，災民陳耀彬求償房屋、家具財損與薪資、精神撫慰金約120多萬元，另災民楊伯祿車停路旁受損求償10萬元。

這兩件氣爆國賠官司，法官都判市府敗訴，認定排水箱涵內之4吋管線施工有便宜行事情況，致管線銹蝕破損，最後導致其內運送液態丙烯外洩而發生爆炸。市府依國賠法第三條，應負賠償責任，判賠災民陳耀彬房屋、傢俱損害45萬4418元，薪資損失及慰撫金41萬5638元。另賠償災民楊伯祿汽車損害4萬元。

目前已知，高雄地院明天還有5件災民告市府國賠官司要宣判。

廣告
  • 災民楊伯祿獲知氣爆告高雄市政府國賠勝訴，強調賠償金額不是重點，他只是要透過訴訟程序，讓外界知道市府在氣爆事件也應負上過失責任！（記者黃建華攝）

    災民楊伯祿獲知氣爆告高雄市政府國賠勝訴，強調賠償金額不是重點，他只是要透過訴訟程序，讓外界知道市府在氣爆事件也應負上過失責任！（記者黃建華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國賠 賠償 高市府 高雄氣爆 高雄氣爆案
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：氣爆災民提告勝訴 高市府：不會迴避應負責任


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.