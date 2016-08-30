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踢鐵板！惡房東張淑晶告房客 這回又輸了

2016-08-30  19:02

〔記者陳慰慈／新北報導〕惡房東張淑晶因與24歲的陳姓房客有租屋糾紛，刑事部分，陳男依偽造文書罪被法院判刑3月，張女再提出民事訴訟要求賠償，去年1月開庭時，張女指控陳男庭訊結束後，恫嚇她：「要給你死」，並以身體阻擋不讓她離去，提告陳男涉恐嚇與強制罪嫌，新北地檢署認為張女未提出陳男恐嚇證據，且法警前來排解後，張女便離開現場，不符強制罪構成要件，今予陳男不起訴處分。

張淑晶控訴，去年1月7日，開完庭後她準備離開法院，卻被陳男尾隨恫嚇她：「要給你死，你害我被判刑3個月」，致使她心生恐懼，想從另一個樓梯離開，陳男卻又以身體阻擋她離開，妨害她的人身自由。

陳男否認犯行，表示庭訊後找張女，是想追問她為何已經和解了還要繼續告他，因她罵他「神經病」，並稱要找他打架，他才打電話報警，但又怕警察來找不到人，才阻擋讓張女不要離開，強調身體並未碰觸到張女，也未出言恐嚇，反倒是張女一直衝撞他。

因張女先稱有恐嚇錄音，會在之後提供，後又改口說，怕提供錄音證據後，陳男將對她不利，所以暫不提供，未提出陳男涉恐嚇相關證據；檢方另勘驗新北地院民事法庭監視器畫面，發現陳男邊講電話邊以身體阻擋張女離去，時間約為2分鐘，而陪同陳男出庭的莊男也證稱，陳男有跟他借手機報警，認為陳男為等待警察到場處理，暫時阻擋張女離開，難認達強暴、脅迫程度，且法警前來排解後，張女便離開現場，不符強制罪構成要件，因此今將陳男不起訴。

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  • 惡房東張淑晶因與24歲的陳姓房客有租屋糾紛，張提出民事訴訟要求賠償，新北地檢署認為張女未提出陳男恐嚇證據，不符強制罪構成要件，今予陳男不起訴處分。（資料照，記者方賓照攝）

    惡房東張淑晶因與24歲的陳姓房客有租屋糾紛，張提出民事訴訟要求賠償，新北地檢署認為張女未提出陳男恐嚇證據，不符強制罪構成要件，今予陳男不起訴處分。（資料照，記者方賓照攝）

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