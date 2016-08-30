又見軍人尋短 裝甲兵古姓上士上吊身亡
陸軍裝甲兵訓練指揮部今天下午傳出一名古姓上士疑似在庫房後方樹林間上吊身亡。（記者廖雪茹攝）
〔記者廖雪茹／新竹報導〕位在新竹縣湖口鄉的陸軍裝甲兵訓練指揮部，今天下午約2點40分，發現37歲的古姓上士在庫房後方樹林間上吊身亡；軍方初步了解，古在尋短前曾傳一通簡訊給一名女性友人，內容提及「妹妹，我不能再陪妳了」等話，對方覺得怪怪的便通知其同事，營區發動搜尋才發現他的遺體。全案正由檢警調查、釐清。
裝甲兵訓練指揮部政戰主任金嘉銘表示，古姓上士於89年志願入伍，為該部教官，平日教授戰技課程，週末正常休假。今天下午1點40分，古男的一名女性友人傳訊息給陳姓士官，表示她接到古男的簡訊，內容提及「妹妹，我不能再陪妳了」等話，感覺很怪。
金嘉銘說，因簡訊末端附有陳姓同事的電話，該女便傳訊息給陳男，請他關心一下古男。陳姓士官將此事告知所屬長官，部隊便發動全營尋找古男，不幸在今天下午約2點40分，於庫房後方樹林間，發現古男以自備的黃色尼龍繩，在榕樹下上吊，已氣絶多時。
警方獲報後派鑑識人員到場採證；古男的父親和前妻等家屬接獲指揮部通知，下午也趕往現場。
金嘉銘表示，古男育有2女1男，現分別是10歲、9歲及8歲，他在99年與妻離異後，3個孩子都由前妻照顧，古男每月須支付近1萬多元扶養費；週六放假，古男會將孩子們帶回桃園楊梅住家，收假前再送回前妻家。
金嘉銘說，古姓上士個性內向，工作正常，沒有受到處分，近來也未發現情緒不穩定；初步了解，部隊同仁及其家屬都說未接獲古男曾透露想不開，而古男也未留遺書，尋短原因尚未釐清。
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