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氣爆災民獲國賠 排水箱涵成高市府敗訴關鍵

2016-08-30  19:16

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄氣爆事件，災民提告求償國賠，儘管高雄市政府在法院審理時「統統否認有過失責任」，但高雄地院法官認定，發生氣爆案原因是「排水箱涵內之4吋管線施工有便宜行事情況，致管線銹蝕破損，導致其內運送液態丙烯外洩發生爆炸」，而排水箱涵為公有公共設施，顯有欠缺，依國賠法就該賠償災民，因此判決市府敗訴！

對於有災民遷立由市府代位興訟求償，又告市府一事，法官則認定「善款是善款、國賠是國賠」。法官對於災民求償國賠金額，若屬房產、汽車等財損，會參酌不動產公會、汽車公會等團體鑑價，至於精神撫慰金則從寬認定。

高雄地院強調，依國家賠償法第3條第1項規定，公有公共設施設置之欠缺，若造成人民財產或生命損害，應負國家賠償責任。

而法官認定，氣爆案原因是「排水箱涵內之4吋管線施工有便宜行事情況，致管線銹蝕破損，導致其內運送液態丙烯外洩發生爆炸，而排水箱涵為公有公共設施，顯有欠缺，因此判市府敗訴要賠。

若法官依此國賠法立法精神來看，外界預料，高雄地院受理11起氣爆災民提告國賠案件，後續判決結果恐不利高雄市政府。

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  • 高雄氣爆事件中，有受災戶向高雄市政府求償，法官認定排水箱涵為公有公共設施，顯有欠缺，依國賠法就該賠償災民，因此判決市府敗訴！（資料照，記者羅沛德攝）

    高雄氣爆事件中，有受災戶向高雄市政府求償，法官認定排水箱涵為公有公共設施，顯有欠缺，依國賠法就該賠償災民，因此判決市府敗訴！（資料照，記者羅沛德攝）

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