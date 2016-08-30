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內神通外鬼 山老虎「包山」盜伐海削逾億

2016-08-30  18:33

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣警察局刑警大隊今宣布破獲大型盜伐案，查獲以64歲張姓嫌犯為首的14人盜伐集團，警方表示，該集團以一條龍方式犯案，從上游盜伐、運送到轉售全都自己來，盜伐範圍遍及溪頭、杉林溪等，甚至涉嫌勾結杉林溪森林遊樂區人員，內神通外鬼任其「包山」盜伐，簡直就是山老虎，粗估不法獲利逾億元，後續將進一步向上追查。

警方說，經1年多佈線追查，29日在杉林溪1處占地百坪的倉庫查獲各式檜木、扁柏原木，以及木藝品成品、半成品，數量多到數不清，甚至要出動大型吊車才有辦法搬運下山，另在嫌犯分散藏匿塊材的24處倉庫中，起出霰彈槍、空氣槍，以及上百發子彈，全用來盜獵保育類山羌，訊後則依森林法、槍砲等罪移送法辦。

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  • 南投警方破獲大型盜伐集團，除珍貴木材外，還有用來盜獵保育類動物的霰彈槍、空氣槍。（記者劉濱銓攝）

    南投警方破獲大型盜伐集團，除珍貴木材外，還有用來盜獵保育類動物的霰彈槍、空氣槍。（記者劉濱銓攝）

  • 南投警方破獲大型盜伐集團，在杉林溪一處百坪倉庫起出龐大珍貴原木、塊材。（記者劉濱銓翻攝）

    南投警方破獲大型盜伐集團，在杉林溪一處百坪倉庫起出龐大珍貴原木、塊材。（記者劉濱銓翻攝）

  • 南投警方破獲大型盜伐集團，在杉林溪一處百坪倉庫起出龐大珍貴原木、塊材。（記者劉濱銓翻攝）

    南投警方破獲大型盜伐集團，在杉林溪一處百坪倉庫起出龐大珍貴原木、塊材。（記者劉濱銓翻攝）

  • 警方破獲大型盜伐集團，起出眾多珍貴木材木藝品。（記者劉濱銓攝）

    警方破獲大型盜伐集團，起出眾多珍貴木材木藝品。（記者劉濱銓攝）

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相關關鍵字： 扁柏 杉林溪 森林法 槍砲 檜木 盜伐
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