內神通外鬼 山老虎「包山」盜伐海削逾億

2016-08-30 18:33

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣警察局刑警大隊今宣布破獲大型盜伐案，查獲以64歲張姓嫌犯為首的14人盜伐集團，警方表示，該集團以一條龍方式犯案，從上游盜伐、運送到轉售全都自己來，盜伐範圍遍及溪頭、杉林溪等，甚至涉嫌勾結杉林溪森林遊樂區人員，內神通外鬼任其「包山」盜伐，簡直就是山老虎，粗估不法獲利逾億元，後續將進一步向上追查。

警方說，經1年多佈線追查，29日在杉林溪1處占地百坪的倉庫查獲各式檜木、扁柏原木，以及木藝品成品、半成品，數量多到數不清，甚至要出動大型吊車才有辦法搬運下山，另在嫌犯分散藏匿塊材的24處倉庫中，起出霰彈槍、空氣槍，以及上百發子彈，全用來盜獵保育類山羌，訊後則依森林法、槍砲等罪移送法辦。