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毒癮發作 毒蟲海K老母頭被羈押

2016-08-30  19:02

〔記者林嘉東／基隆報導〕毒蟲李偉德毒癮發作，向老母要錢購毒遭拒，竟海K老母的頭，不讓老母走；警獲報趕抵，李竟抓狂直嚷：「媽媽被附身，不能讓媽媽走！」

警方趕抵將他依傷害直系血親尊親屬罪逮捕，檢察官複訊後，以有再犯之虞，今天向基隆地方法院聲押獲准。

基隆市警四分局昨天獲報，「我兒子打我，不讓我出去！」，安樂分駐所長胡天福趕抵，見李情緒失控，抓著母親不放手，直嚷著：「媽媽被附身 !」

胡母則稱，兒子只要毒癮發作，就向她要錢，她沒錢，想不到兒子一直打她的頭。胡員聽後，喝叱李放手，當場以傷害直系血親尊親屬罪將他逮捕。

檢察官複訊後，以李有再犯之虞聲押李；法院今天裁准將李羈押。

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  • 毒蟲李偉德毒癮發作，向老母要錢購毒遭拒，竟海K老母的頭，不讓老母走，警方趕抵將他依傷害直系血親尊親屬罪逮捕，檢察官複訊後，以有再犯之虞，今天向基隆地方法院（見圖）聲押獲准。（圖擷自Google Map）

    毒蟲李偉德毒癮發作，向老母要錢購毒遭拒，竟海K老母的頭，不讓老母走，警方趕抵將他依傷害直系血親尊親屬罪逮捕，檢察官複訊後，以有再犯之虞，今天向基隆地方法院（見圖）聲押獲准。（圖擷自Google Map）

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相關關鍵字： 傷害直系血親尊親屬罪 毒品 毒癮 毒蟲 羈押
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