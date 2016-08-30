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羽球拍袋內藏霰彈槍 警在廁所窗台查獲送辦

2016-08-30  18:14

〔記者黃良傑／高雄報導〕林姓毒犯廁所外搭窗台外藏霰彈槍，把槍彈藏放羽球拍袋內，掩人耳目，高市刑大獲報逮人搜索，察覺越靠近廁所，林嫌臉越鐵青，直到發現窗台上球拍袋，他雙腿一軟坦承擁槍，警方並搜出毒品，林嫌今諭令3萬元交保。

林嫌（45歲）家裡吸毒被家人趕出，只好四處投靠友人，不僅不改吸毒惡習，竟涉嫌販賣毒品，被高市警方鎖定。

刑大偵辦發現林嫌還擁槍自重，小港分局也獲得相當線報，上個月捷足先登，發動搜索查獲2把改造手槍，林嫌當時獲得交保，刑大偵三隊仍不放棄，繼續監控、蒐證，認為他藏有霰彈槍和子彈，沒有誠實繳械也還未被搜出。

刑大接獲林嫌販毒線報，29日跟監林嫌將他攔下，搜出安非他命1包及海洛因香煙，警方將他押回家裡搜查，始終找不到槍械，一度以為情資有誤，直到警方進入廁所搜索時，察覺林嫌手腳發抖、全身盜汗，鐵青的臉色露了餡，警方從廁所氣窗往外看，發現有1個羽球拍袋。

警方伸手搆得球拍袋，發現沈甸有異，林嫌見警方發現球拍袋，只好坦承袋內藏槍彈，警方清查取出1把霰彈槍、20顆霰彈，以及九O子彈3顆。

林嫌否認販毒賣槍，堅稱不曾持槍犯案，只是好奇買來把拿，供稱今年7月花1萬多元，向綽號「大頭」男子購得，警方今天偵訊後，依槍砲、毒品等罪嫌移送法辦。

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  • 高市刑大逮捕林姓毒犯（左），並在廁所外窗台起出1把霰彈槍和霰彈。（記者黃良傑翻攝）

    高市刑大逮捕林姓毒犯（左），並在廁所外窗台起出1把霰彈槍和霰彈。（記者黃良傑翻攝）

  • 林嫌（右）被警方逮捕，押回住處搜出霰彈槍和子彈。（記者黃良傑翻攝）

    林嫌（右）被警方逮捕，押回住處搜出霰彈槍和子彈。（記者黃良傑翻攝）

  • 林嫌（右二）被警方逮捕，押回住處搜出霰彈槍和子彈。（記者黃良傑翻攝）

    林嫌（右二）被警方逮捕，押回住處搜出霰彈槍和子彈。（記者黃良傑翻攝）

  • 高市刑大在廁所窗台上查獲羽球拍袋，內藏霰彈槍和霰彈。（記者黃良傑翻攝）

    高市刑大在廁所窗台上查獲羽球拍袋，內藏霰彈槍和霰彈。（記者黃良傑翻攝）

  • 高市刑大逮捕林姓毒犯，並在廁所外窗台起出1把霰彈槍和霰彈。（記者黃良傑翻攝）

    高市刑大逮捕林姓毒犯，並在廁所外窗台起出1把霰彈槍和霰彈。（記者黃良傑翻攝）

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