他帶著老虎鉗進試衣間…偷衣服

2016-08-30 18:27

〔記者張文川／台北報導〕家住台北市南港的33歲曹姓男子，今年2月5日（除夕前2天）中午，到台北101大樓2樓的「ZARA」服飾店，暗藏老虎鉗、鐵剪、小剪刀，帶進試衣間破壞試穿衣物上的防盜磁扣，竊取1條西裝褲、1件西裝外套、1件尼龍外套，總值9270元，沒結帳就想走，被店長發現攔下報警處理；台北地院今依加重竊盜罪判曹男6月有期徒刑，可易科罰金18萬元，全案定讞。

北院一審今年5月即判曹男6月徒刑，但曹男不服氣，提出上訴，主張他小孩即將出世，家中還有老人需要他照顧，老虎鉗、剪刀也不算有殺傷力的武器，不應算加重竊盜，且他只偷1條西裝褲，2件外套太大而被他留在試衣間裡，不能算偷3件，他認為判太重，還希望法官能給他緩刑。

台北地院二審合議庭認定，凡客觀上足以傷人的行竊工具，都算是具有危險性的兇器，屬加重竊盜罪無誤；2件外套磁扣已被破壞，喪失防盜效果，已脫離店家控管，其他客人可輕易帶走，所以這2件也算是竊盜未遂，犯案情節不輕；且一審已考量曹男認罪、家有老小須扶養，但有竊盜前科，素行不佳，所以不給他緩刑，二審因此認定沒有翻案改判的理由，駁回上訴，全案定讞。