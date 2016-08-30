男子路邊偷釣魚 漁民用line群組報案
2016-08-30 18:21
〔記者葉永騫／屏東報導〕一名羅姓男子昨天在大鵬灣魚塭偷釣魚，被漁民發現後透過LINE群組報案，警方獲報立即前往現場，將羅男逮獲，依竊盜罪嫌送辦，讓護農專案的成效更加彰顯。
東港警方昨天在執行巡邏兼護農勤務時，接獲周姓漁民在護農專案的「大鵬灣石斑魚養殖」群組中po文向警方報案，指稱大鵬灣環環道路旁的魚塭有人在偷釣魚，警方獲報後立即趕到現場，當場逮獲正在釣上一尾豆仔魚的46歲的羅姓男子，查扣1支釣竿及2尾魚貨，比對現場偷釣之魚貨與魚塭飼主所養殖的魚類相符，立即予以逮捕帶回偵辦，羅男坦承未經過他人同意就私自釣魚，因此被依竊盜罪送辦。
警方表示，護農專案為警方的重點工作，平時勤務人員加強轄內郊區僻靜農園、果園及魚塭等重點區域巡守查訪及盤查可疑人、車，並且和農、漁民加強連絡，組成巡狩農漁作物之小隊，利用科技器材與警方密切結合，建立警民LINE群組，共同守護家園，如發現周遭有可疑人、事、物，立即進行連絡，讓歹徒無所遁形，實施以後不但破案率增加，也讓農業竊盜大為減少。
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