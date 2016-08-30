首例！ 高雄氣爆災戶提告求償 市府敗訴判賠

高雄氣爆事件中，有受災戶向高雄市政府求償，法院判決市府應賠償。（資料照，記者羅沛德攝）

2016-08-30 17:41

〔記者黃建華／高雄報導〕2014年7月31日高雄氣爆事件，造成32人罹難，300多人輕重傷，高雄市政府雖再三鼓吹由市府代位興訟向李長榮化工求償，不過，有部分災民認為市府在氣爆事件也有過失責任，提告求償，高雄地院今作出前兩件災民求償官司宣判，判市府敗訴，應賠償災民陳耀彬房屋、傢俱損害45萬4418元，薪資損失及慰撫金41萬5638元。另賠償災民楊伯祿汽車損害4萬元。

災民楊伯祿在聆判，獲知氣爆事件提告高雄市政府求償勝訴，強調賠償金額不是重點，他只是要透過訴訟程序，讓外界知道市府在氣爆事件也應負上過失責任！

據了解，高雄地院受理，單純告高雄市政府國賠的氣爆案件有11件，明天還有5件要宣判。