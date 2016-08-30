學西點也學一技之長 揪團創業圓夢想

學員學習西點烘焙技術，也學習一技之長。（記者林孟婷翻攝）

2016-08-30 17:08

〔記者林孟婷／台南報導〕嘉南藥理大學受台南市政府勞工局職訓就服中心委託，舉辦餐飲服務類失業者職業訓練「西點烘焙養成訓練班」，三十位參訓學員接受四百小時的訓練，展出多項培訓成果，學員們也希望能發揮所長，將所學與職場相結合。

校方表示，學員從菜單設計、產品製作、流程管控到餐飲服務，一系列專業課程養成訓練，讓學員們習得西點產品應具備的理論觀念、專業製作技術以及服務認知。

市府推動的職業訓練，除提供失業者學習不同的就業技能外，受訓期間符合特定對象資格者更可以領取訓練生活津貼，讓參加職業訓練者可以安心學習。

此次「西點烘焙養成訓練班」，學員中有長期失業者、中高齡待業者、身心障礙者及二度就業婦女的待業者，所有學員參訓後共同的理想就是希望能盡快謀得一職或自行小本創業，有些學員甚至已經揪團邀約成立烘焙工作室或餐飲店。