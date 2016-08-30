假和尚詐財遭通緝 警發覺又另涉盜刷案

2016-08-30 17:00

〔記者劉慶侯／台北報導〕男子金佑綸曾一度眶稱是「釋智法」和尚，向婦人有嬰靈纏身藉機詐財，被檢方通緝；金嫌潛逃期間，疑又涉及多起盜刷信用卡案，昨日被台北市刑警大隊偵三隊逮獲，現擴大調查中。

警方是日前接獲多家銀行風險管管人員檢舉，指稱接獲女性客戶反應信用卡遭盜刷，共約盜刷七十餘萬元，著手偵辦。

警方調查，嫌犯金佑綸曾在102年02月間，在新北市三重區，以假扮法號「釋智法」和尚名義，向人誆稱有嬰靈、冤親債主冤魂糾纏，需做法事等怪力亂神詐術，向被害女子詐騙67萬元現金，之後金嫌避不見面，對方起疑向警方報案。

警方調查後發現金嫌早以利用相同手法行騙多名被害人，被警方移送偵辦，之後為新北地檢署發佈通緝。

偵三隊多日跟監、守候、埋伏，發現金嫌藏匿於新北市八里區龍米路住處，今日見時機成熟，將他逮捕到案，詢後移送新北地檢署偵辦，並擴大清查是否有其他被害人。