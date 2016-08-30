澳洲藝術家柯林 進駐延平鄉創作

2016-08-30 16:33

［記者王秀亭／台東報導］澳洲藝術音樂家柯林（COLIN OFFORD）入圍今年南島國際美術獎決審，並進駐延平鄉桃源村創作，在部落裡創作近一個月，不僅與居民、學童互動，更融入在地生活，與住宿的老闆阿怒一起在部落音樂會即興演出。

台東縣文化處視覺藝術科長李屏宜表示，南島國際美術獎邁入第四屆，每隔2年舉辦，104年改制為駐村型態的美術獎，即由入圍的10組藝術家到台東創作，今年有來自台灣、美國、澳洲及香港藝術家入圍決選，開放台東市、知本、都蘭及延平等地工作室，柯林2年前也入圍，選擇靠海的都蘭，這次選擇靠山的延平鄉桃源村。

10位藝術家從8月11日開始駐村，將於9月9日進行最後評審，所有作品於10日在台東美術館開幕暨頒獎。

在眾多現成物的創作品中，柯林特地展示並演奏自製的「Mouth bow（嘴弓）」，他說，此一樂器和許多台灣原住民族群的樂器相似，其駐村創作作品也將於9月10日下午2時30分在台東美術館展出，柯林表示，作品「TIME&TIDE」融入繪畫、現成物、音樂等多種元素，並以一首自創詞曲，使作品無數的延伸。

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