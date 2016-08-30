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昏迷3年如同植物人 清醒後當志工復健

2016-08-30  16:21

〔記者洪定宏／高雄報導〕創世基金會高雄分會及慈濟志工邱惠美25年前突然昏迷，如同植物人般，在醫院整整躺了3年才清醒，因為中風導致手腳無力，她以整理發票及資源回收方式復健，讓雙手恢復功能。

邱惠美強調，她醒來後，只記得「好像靈魂出竅，一直跑給冤親債主追」，感覺僅僅度過1天1夜，沒想到竟然是3年。

因為是中風導致昏迷，邱惠美清醒後，左手左腳無力、講話也不清楚，但她努力打電話給同學、同事，將聊天當作復健。後來到慈濟及創世當志工，透過整理發票及資源回收方式復健雙手，成效不錯。

單親美容師李妍儀10年前當創世志工，協助舉辦活動、募集發票及到宅服務，2年前到歐玉秀家，幫她臥病在床的丈夫理髮，其活潑的個性感染歐玉秀全家，激勵他們樂觀生活，2人因此結交為好朋友。

去年歐玉秀的丈夫過世，一度失去生活重心，後來受到兒子的激勵，決定走出家庭，開始當創世志工「回饋社會」。

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  • 曾經昏迷3年的邱惠美，在創世當志工整理發票當復健。（記者洪定宏攝）

    曾經昏迷3年的邱惠美，在創世當志工整理發票當復健。（記者洪定宏攝）

  • 李妍儀（左）與歐玉秀（右）情同姊妹，歡喜一起當志工。（記者洪定宏攝）

    李妍儀（左）與歐玉秀（右）情同姊妹，歡喜一起當志工。（記者洪定宏攝）

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