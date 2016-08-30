台中市議員林素真賄選案 二審改判無罪
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市第一選區無黨籍議員林素真，是這屆議員選舉的「落選頭」，同選區國民黨籍議員楊永昌，因賄選案被法院判決當選無效確定，林素真遞補半年後，台中地院民事庭昨天（29日）判決她當選無效，不過，刑事部分卻逆轉，台中地院一審依選罷法判處她徒刑4年，台中高分院二審卻認為，買票是事實，但扯不到林素真身上，據此於今天（30日）判決無罪。
2014年11月底舉辦的台中市議員選舉，林素真是第一選區（大安、大甲與外埔區）候選人，以最高票落選，亦即俗稱的「落選頭」，該選區議員當選人楊永昌，因親友賄選案而被台中高分院判決當選無效確定，依公職人員選舉罷免法規定，缺額由林素真遞補，台中市選委會並於今年2月22日公告遞補，不過，檢方卻認為林素真也涉入賄選案，提出當選無效訴訟，昨天地院一審判決當選無效，可以上訴。
至於林素真刑事責任部分，高分院判決書指出，這屆市議員選舉中，同時舉辦里長等選舉中（俗稱九合一選舉），林素真被檢方指控，與大安區西安里長候選人黃浚彥合作，由黃浚彥與樁腳呂慶村在2014年11月24日，也就是選前5天，於大安區西安里內，以里長每票2000元、市議員每票500元賄選，呂慶村並擔任2人的操盤手。
台中地院一審時，依選罷法判處林素真徒刑4年，褫奪公權3年，黃浚彥判處徒刑4年6月，褫奪公權3年，樁腳呂慶村判處1年6月不等徒刑。
林素真等人不服上訴，台中高分院二審認為，呂慶村堅稱與黃浚彥商量賄選時，不曾與林素真討論過，林素真並未參與，另外，第一選區共有52個里，林素真卻只有在大安區西安里賄選，其他各里則無，這也相當怪異，另有舉發本案的秘密證人，當時指證的是黃浚彥與呂慶村商議買票，並未指證林素真賄選，也就是買票是事實，卻扯不到林素真身上，台中高分院據此撤銷一審判決，改判林素真無罪，至於黃浚彥與呂慶村部分，仍依選罷法判決徒刑4年6月與1年6月，與一審的判決相同，可以再上訴。
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標題：台中市議員林素真賄選案 二審改判無罪
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