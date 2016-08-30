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宜警暗夜埋伏6個多小時 查獲2名山老鼠

2016-08-30  16:27

［記者江志雄／宜蘭報導］林務局羅東林管處與三星警分局辦案人員，歷經6個多小時埋伏，今天凌晨聯手查獲山老鼠，查扣扁柏1塊、紅檜樹段2段，市價約6萬元，逮捕2名嫌犯。

宜蘭縣南澳鄉鹿皮山區盜伐案，引起各界關注，羅東林管處、警方加強監控轄內林區動態，專案小組最近線報，指有山老鼠潛入大同鄉嘉蘭菜區作案，昨晚10點半派員進駐埋伏，發現嘉蘭橋路邊停放可疑吉普車，橋下石頭溪河床有2具頭燈光影晃動，辦案人員按兵不動，在暗夜裡守株待兔。

今天凌晨4點，2名男子把鋸斷的木材抬上車準備運下山，吉普車開到家源橋時，警車趨前攔查，在車上起出扁柏1塊、紅檜樹段2段、揹架、無線電、頭燈、手鋸、安非他命、吸食器，24歲王姓男子及20歲李姓男子被帶回偵辦。

經過調查，竊取地點位在國有林班地，研判嫌犯使用鋸子裁切漂流木，帶走精華部位，警訊後依違反森林法、毒品罪移送法辦，警方將續查2嫌是否涉及其他案件。

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  • 羅東林管處及三星分局，在大同鄉查獲山老鼠，查扣珍貴檜木。（記者江志雄翻攝）

    羅東林管處及三星分局，在大同鄉查獲山老鼠，查扣珍貴檜木。（記者江志雄翻攝）

  • 被盜的檜木。（記者江志雄翻攝）

    被盜的檜木。（記者江志雄翻攝）

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相關關鍵字： 埋伏 山老鼠 檜木 毒品罪 盜伐 違反森林法
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