沒偷過想試試看 他偷挖土機開上路...

2016-08-30 16:03

〔記者王捷／台南報導〕為什麼要偷挖土機？林姓男子偷的挖土機，不是玩具挖土機，而是真的在工地用的挖土機，但挖土機既然跑不快，偷走了隨意棄置也很明顯，等於是自投羅網，林男被逮後每個警員都很好奇想問林男為什麼想偷？但是男子回答，讓警方更是哭笑不得，林自稱，就是因為沒偷過，所以想偷偷看。

今年剛滿19歲有竊盜前科的林男，8月中時經過林森路一帶，發現有一台挖土機停在工地中，因此計畫在21日晚間潛入工地內勘查，發現挖土機的鑰匙不會被收起來，引起林男犯意。

當時工地負責人發現工地有被闖入的痕跡，但是沒有多想，沒想到22日晚間林男又再次潛入工地，並啟動挖土機想將挖土機開出工地，但是因為不會操作，不小心擦撞附近的車輛，林男一時心急棄挖土機逃跑。

工地負責人得知工地遭竊消息，立即報警，警方派員採證後沿路調閱多筆監視器畫面才找到林男，他被逮後向警方供稱，是因為沒偷過挖土機，才想試試看，訊後全案以竊盜、毀損罪嫌今日函送地檢署。