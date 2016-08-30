350萬愛駒被撞安樂死 馬術好手不捨淚崩

馬場人員到場觀察古斯塔夫的傷勢。 （記者游承霖翻攝）

2016-08-30 16:13

［記者游承霖／新北報導］國內馬術好手蔣佳穎，今上午8時許騎著愛馬古斯塔夫（Gustav）行經淡水區觀海路時，不慎與路過的公車車側發生擦撞，強大的撞擊力導致馬匹脊椎錯位，當場施以安樂死，蔣姓騎士則是受到多處擦傷並無大礙，詳細肇事原因待警方釐清。

今上午8時許，蔣佳穎騎著愛駒古斯塔夫在淡水區觀海路進行野外訓練，穿越馬路後不慎與鄭姓駕駛所駕的指南客運紅26路線公車發生擦撞，公車車側撞擊到古斯塔夫的屁股，強大的撞擊力將古斯塔夫撞飛倒地，馬場獸醫趕到現場檢查發現，古斯塔夫脊椎錯位，當場施以安樂死，蔣女見愛馬遭此橫禍，難過地趴在古斯塔夫身上痛哭。

據馬場人員表示，現年17歲的古斯塔夫身價約350萬，與馬場女兒蔣佳穎（20歲）感情非常好，並多次參加國內外馬術競賽，獲獎無數，2013更參加國際馬術障礙超越錦標賽榮獲一金一銅的佳績。

警方到場後對客運司機及蔣女進行酒測，酒測值皆為0，詳細事故原因待警方調查。

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