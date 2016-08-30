| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 社會

350萬愛駒被撞安樂死 馬術好手不捨淚崩

馬場人員到場觀察古斯塔夫的傷勢。 （記者游承霖翻攝）

2016-08-30  16:13

［記者游承霖／新北報導］國內馬術好手蔣佳穎，今上午8時許騎著愛馬古斯塔夫（Gustav）行經淡水區觀海路時，不慎與路過的公車車側發生擦撞，強大的撞擊力導致馬匹脊椎錯位，當場施以安樂死，蔣姓騎士則是受到多處擦傷並無大礙，詳細肇事原因待警方釐清。

今上午8時許，蔣佳穎騎著愛駒古斯塔夫在淡水區觀海路進行野外訓練，穿越馬路後不慎與鄭姓駕駛所駕的指南客運紅26路線公車發生擦撞，公車車側撞擊到古斯塔夫的屁股，強大的撞擊力將古斯塔夫撞飛倒地，馬場獸醫趕到現場檢查發現，古斯塔夫脊椎錯位，當場施以安樂死，蔣女見愛馬遭此橫禍，難過地趴在古斯塔夫身上痛哭。

據馬場人員表示，現年17歲的古斯塔夫身價約350萬，與馬場女兒蔣佳穎（20歲）感情非常好，並多次參加國內外馬術競賽，獲獎無數，2013更參加國際馬術障礙超越錦標賽榮獲一金一銅的佳績。

警方到場後對客運司機及蔣女進行酒測，酒測值皆為0，詳細事故原因待警方調查。

相關影音

廣告
  • 警方到場處理。（記者游承霖翻攝）

    警方到場處理。（記者游承霖翻攝）

  • 公車車側遭撞擊凹陷。（記者游承霖翻攝）

    公車車側遭撞擊凹陷。（記者游承霖翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 安樂死 車禍 馬匹
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：350萬愛駒被撞安樂死 馬術好手不捨淚崩


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.