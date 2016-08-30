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天馬藥業吸金5億 中國籍負責人等18人被訴

天馬藥業集團加拿大總部負責人黃冬。（記者謝君臨翻攝網路）

2016-08-30  16:05

〔記者謝君臨／台北報導〕打著「全壽命健康管理」理念的天馬藥業集團，涉嫌於7年間違法賣債券吸金逾1650萬美元（約新台幣5億餘元），台北地檢署今依違反《銀行法》、《證券交易法》起訴中國籍負責人黃冬、刑雨秋及國內負責人侯鳳文及業務等18人，至於業務郭耀峰及周玉璞則因前案已被高院判刑、未涉此案，檢方予以不起訴。

檢調調查，天馬藥業集團的總部位於加拿大，負責人為中國人，主嫌是擁有加拿大、中國雙重國籍的男子黃冬、其妻邢雨秋，及張麗，日前3人已在中國落網；集團在台灣的總部則位於台中，名為「台灣天馬健康產業股份有限公司」。

檢調表示，天馬集團雖標榜是健康產業，實則在台招募業務員，對外販售公司債券，集團要投資者將美元匯至加拿大皇家銀行，近年來已匯出上千萬元。

據了解，集團債券分為「短期回存型債券」、「土地擔保信託債券」等，每一投資單位為1萬元或10萬元，年利率約8%～8.8%，投資週期4到5年不等，到期後只要不拿回本金，除了利率升為12%，還立即給20%利息，業務員每拉1人即有17%佣金。

檢調接獲檢舉，去年11月搜索該集團台灣分公司及國內負責人侯鳳文等人住所11處，約談9名犯罪嫌疑人，去年12月再傳喚上月未到的郭耀峰，訊後諭令郭10萬元交保。

檢察官調查發現，金流因只匯到黃冬、刑雨秋的海外個人帳戶，因而依涉違《銀行法》、《證券交易法》將2人起訴，其餘16人則僅為台灣分公司的大小業務，不少人賺的錢也通通再投下去，未涉及《銀行法》部分，檢察官僅依違反《證券交易法》將16人起訴。

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  • 天馬藥業集團國內負責人侯鳳文。（記者謝君臨攝）

    天馬藥業集團國內負責人侯鳳文。（記者謝君臨攝）

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