天馬藥業吸金5億 中國籍負責人等18人被訴
2016-08-30 16:05
天馬藥業集團加拿大總部負責人黃冬。（記者謝君臨翻攝網路）
〔記者謝君臨／台北報導〕打著「全壽命健康管理」理念的天馬藥業集團，涉嫌於7年間違法賣債券吸金逾1650萬美元（約新台幣5億餘元），台北地檢署今依違反《銀行法》、《證券交易法》起訴中國籍負責人黃冬、刑雨秋及國內負責人侯鳳文及業務等18人，至於業務郭耀峰及周玉璞則因前案已被高院判刑、未涉此案，檢方予以不起訴。
檢調調查，天馬藥業集團的總部位於加拿大，負責人為中國人，主嫌是擁有加拿大、中國雙重國籍的男子黃冬、其妻邢雨秋，及張麗，日前3人已在中國落網；集團在台灣的總部則位於台中，名為「台灣天馬健康產業股份有限公司」。
檢調表示，天馬集團雖標榜是健康產業，實則在台招募業務員，對外販售公司債券，集團要投資者將美元匯至加拿大皇家銀行，近年來已匯出上千萬元。
據了解，集團債券分為「短期回存型債券」、「土地擔保信託債券」等，每一投資單位為1萬元或10萬元，年利率約8%～8.8%，投資週期4到5年不等，到期後只要不拿回本金，除了利率升為12%，還立即給20%利息，業務員每拉1人即有17%佣金。
檢調接獲檢舉，去年11月搜索該集團台灣分公司及國內負責人侯鳳文等人住所11處，約談9名犯罪嫌疑人，去年12月再傳喚上月未到的郭耀峰，訊後諭令郭10萬元交保。
檢察官調查發現，金流因只匯到黃冬、刑雨秋的海外個人帳戶，因而依涉違《銀行法》、《證券交易法》將2人起訴，其餘16人則僅為台灣分公司的大小業務，不少人賺的錢也通通再投下去，未涉及《銀行法》部分，檢察官僅依違反《證券交易法》將16人起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 媒體人吳子嘉作證：馬團隊曾收頂新10億元政治獻金
- 花蓮鳳林鎮與中國鄉鎮私簽合作備忘錄挨罰 抗罰敗訴
- 埔里槍撃案 傷者今晨不治 警方逮捕嫌犯尋犯案槍枝
- 李全教議員當選無效定讞 南市議長將改選
- 傳奇琴師逝世24年 「從母姓」兒認祖歸宗
網友回應
熱門新聞
- 320萬年前人類始祖「露西」 死因揭曉竟是...
- 傅崐萁提前請辭？媒體爆：國民黨策略
- 誣告朴有天性侵 3嫌被起訴
- Tim Nolan／我的逝者
- 今年年慰金基準 比照去年
- 高雄物產館抓寶瘋 延長營業至凌晨2時
- 川柏砲打洋基 率先40轟
- 小豬謝員工辛苦 網友告狀 「臉臭愛理不理」
- 中職》走過6次開刀 郭泓志拚季末復出
- 占數百億國產 // 電協郵協想捐1成了事
- 買醉爽被襲胸 深田恭子：沒男人睡不著
- 席夢思打造居家星級飯店睡感─星級系列9月上市 11道工序 進化涼感科技 高C/P值誘客
- 自拍販毒過程 傳群組炫耀
- 板橋房屋交易量 減少近四成三
- 823砲戰被炸失明老兵 返沙場悼念身故袍澤
- 當選無效定讞 李全教：政治惡鬥對台灣有害無益
- 北市就服處辦徵才 職缺252個
- 大學變小學！ 崇華小學65生報到
- 陳雨航／昔日甜食
- 北檢九月增設重大刑案組 兼辦肅貪
- 默契百分百！陳妍希林心如同被粉絲「罵」了
- 台灣民意基金會民調︰七成認同蔡不碰觸「九二共識」
- 霍亂來亂 今年病例創5年新高
- 美狂人州長︰應槍殺有色人種
- 再出庭火藥濃！周玉蔻嗆馬：我看不起這個人
- 中秋連假車票明開賣 賀陳旦：盼台鐵員工「維持傳統」
- 足球》丹麥聯賽遭裸男鬧場 他的身分大有來頭
- 宣導失智症 北榮台東分院將辦剝柚比賽
- 歐盟擬草案 ：轉載媒體新聞 Google等要付費
- 南山人壽傳保戶個資外洩 金管會：已違反個資法
- 驚世夫妻下檔 洪曉蕾爆乳大解放
- 風災屋損加碼補助 昨起發放
- 魔幻拉美》拉美黑幫的瘋狂生命（下）
- 導航變迷航 金針山立「勿用導航」敬告牌
- MLB》皇家主場擊敗洋基 建仔沒登板
- 辱警議員未褫奪公權 檢方上訴
- 社論》請教國防部兩個基本問題
- 桃園市失業率六都第一 民代批市府勞檢太積極
- 泰國妹這樣穿皮卡丘服 讓網友們好想收服
- NBA》勇士還想補強禁區 謠傳看上公鹿中鋒孟羅
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：天馬藥業吸金5億 中國籍負責人等18人被訴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分