「喀喀喀」彩券行員工聞怪聲 機靈報警逮慣竊

2016-08-30 16:12

〔記者陳薏云／台北報導〕26歲林姓男子靠偷竊維生，日前於永和區民享街上彩卷行卻踢到鐵板！偷竊時恰巧遇見員工來開店，開鎖時發出「喀喀」聲讓員工察覺有異，即刻報警，於逃跑時遭到警方逮捕，全案訊後依竊盜等罪嫌移送。

警方調查，林嫌年紀輕輕卻不務正業，只要沒錢就到處行竊，光是竊盜及毒品前科竟然高達45件，且隨身背包內都攜帶全套行竊工具，犯案的方式全是隨機選取目標，這次在彩券行因行竊聲音過大，引起彩券行員工注意，加上警方機警前後包抄，才將林嫌繩之以法。