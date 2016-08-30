恐嚇在賣場放炸彈 男判刑3月
2016-08-30 16:08
〔記者王定傳／新北報導〕新北市涂姓男子今年6月間，三度打電話向市政服務專線1999及警方報案指出，有人在家樂福內放置30磅TNT炸藥，5點準時引爆，還說：「因為炸彈是我擺的…我隨時會引爆炸彈，我不跟你們開玩笑！」警方隨即循線逮捕，新北地院依恐嚇公眾罪，判涂3月徒刑，可上訴。
判決書指出，涂男因失業心生不滿，於今年6月12日下午3點43分，以公用電話打電話到新北市政府警察局勤務指揮中心110報案系統稱：「有人於大安路家樂福已放30磅TNT炸藥，將於5點準時引爆！」
沒多久，下午4時許，他又持手機撥打電話至新北市政府1999市政服務專線，稱：「有人在樹林區家樂福…大安路，家樂福3樓，擺了炸彈…30磅的TNT炸藥，在5點會準時引爆！」
下午5時許，他再度撥打電話到1999，稱：「炸彈真的會引爆，遙控的…因為炸彈是我擺的…我隨時會引爆炸彈，我不跟你們開玩笑！」警方依報案電話追查，隨後逮捕涂姓男子。
法官認為，涂男因自身失業，不思積極尋找出路，反而為此心生不滿，向政府機關出言恐嚇公眾，且素行不佳，又有多次恐嚇他人前科，考量他有患有精神疾病，尚需扶養3名未成年子女，判刑3月。
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