屏東院檢人事異動 陳韻如任檢方發言人
2016-08-30 15:36
〔記者李立法／屏東報導〕屏東地方法院及檢察署人事異動，檢方發言人楊婉莉任期屆滿，由主任檢察官陳韻如接任，院檢新人事令均於9月1日生效。
屏檢過去作風保守，官衙氣息濃厚，直到2年前，主任檢察官楊婉莉擔任發言人，一改外界詬病的守舊心態，加上前任檢察長黃玉垣作風開明，在多起社會矚目案件中，共同為認真辦案的檢警人員爭取到不少能見度。
楊婉莉8年主任屆滿未能獲得調升二審的機會，同事都為她感到惋惜，卸下發言人職務後，將調派法務部兩岸司辦事，屏檢檢察長林錦村祝福她能有更好的發展。
其他異動名單如下，屏檢主任檢察官邱文中調派桃園地檢主任檢察官，屏檢主任檢察官許嘉龍調派臺南地檢主任檢察官，屏檢檢察官李承桓調雲林地檢檢察官，屏檢檢察官蔡婷潔調橋頭地檢檢察官。
臺中地檢檢察官吳宇軒調升屏東地檢主任檢察官，臺中地檢檢察官顏偉哲調升屏東地檢主任檢察官，臺南地檢檢察官蔡佩容調升屏東地檢主任檢察官，新北地檢檢察官曾馨儀調屏東地檢檢察官。
屏東地院法官異動名單為，陳秀慧調士林地院法官，賴昱志調新北地院法官，陳偉達調台東地院法官，朱盈吉、謝濰仲及梁凱富調橋頭地院法官。
桃園地院法官程耀樑調屏東地院法官，新竹地院法官黃惠玲調屏東地院法官，另有律師轉任法官的李育任及55期試署法官陳芸葶、鄭琬薇、王筱維調派屏東地院。
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