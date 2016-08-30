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通緝犯低頭抓寶可夢 巡邏警眼尖逮人

2016-08-30  15:29

〔記者李容萍／桃園報導〕通緝犯抓「寶可夢」，警察抓通緝犯！

桃園市大溪警分局南雅派出所員警，上午行經和平老街巡邏時，發現41歲李姓男子騎機車到老街抓寶未注意行車狀況，沿途低頭顧著以手機玩網路遊戲抓寶。員警攔查李男核對身分準備開單時，發現李男為毒品通緝犯，立刻將他逮捕並帶回偵辦。

警方調查，李男因涉及毒品案件遭判10年重罪，於今年3月執行未到案遭發布通緝，於通緝期間為逃避警方查緝，居無定所，沒想到逃亡快過半年，最後竟因抓寶被警方抓走了。

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  • 李姓通緝犯低頭抓寶可夢，巡邏警眼尖抓人。（記者李容萍攝）

    李姓通緝犯低頭抓寶可夢，巡邏警眼尖抓人。（記者李容萍攝）

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