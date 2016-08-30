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按摩店外傳爆炸聲 盲師顧客驚逃

2016-08-30  15:44

〔記者陳薏云／新北報導〕今下午1時許，永和區永和路二段一間連鎖盲人按摩中心外驚傳爆炸聲，路過民眾急忙報警，警消到場後發現為店外招牌疑似電線走火，店內顧客、盲師倉皇逃離，警消撲滅火勢後，發現二樓仍有一名全盲按摩師未疏散，所幸最後無人員傷亡，起火原因仍待釐清。

警消到場後佈線搶救，所幸火勢不大，迅速撲滅火勢，燃燒面積約一個招牌，約0.5平方公尺。並從二樓處救出一名全盲按摩師，檢傷後無大礙不須送醫，突如其來的招牌火警，也讓正在按摩的顧客直呼:「嚇死人啦！」

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  • 連鎖盲人按摩中心招牌起火，警消到場救援。（記者陳薏云翻攝）

    連鎖盲人按摩中心招牌起火，警消到場救援。（記者陳薏云翻攝）

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