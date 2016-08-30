OMG！開學第一天 校門不見了！
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹美國學校師生開學第一天，赫然發現行走11年的大門，突然不見了！
新竹美國學校120名師生在開學日發現，以往行走的學校大門，竟然不見蹤影，而且被保全要求改走後門，甚至還有門禁，無法隨意進出，事後校方才知承接校舍的康橋學校改變作法，讓他們師生只能改走後門，整個傻眼。
新竹貴族學校矽谷中小學因欠税遭法拍，今年元月由康橋學校以3.4億標下校舍及校地，原新竹矽谷中小學則於7月1日正式停辦。由於新竹美國學校先前向矽谷學校承租4樓做為校舍，已有11年，120名外籍師生均使用4樓，不過因康橋進駐，爆發雙方租約問題，康橋主張租約無效，日前已向新竹地方法院提出確認契約無效之訴。
由於雙方仍訴訟中，但康橋張貼公告，要求在4樓上課的師生，僅能從後門進入，而且需在早上7點50分到8點20分之間進入後校門，晚上7點以後，康橋保全即會上鎖。
美國學校校長Sarin Murphy說，學生開學時，全校師生赫然發現，只能由原校地後門進出，並設有管制時間。但是在管制時間外上鎖，卻未給新竹美國學校任何鑰匙，甚至學生上學時被鎖在後門外，完全不能走學校正門時，反遭斥喝為擅闖私人用地，學生至今仍相當恐懼和不解。
他說，依照承租契約，美國學校還有16年才到期，雖然租的是4樓，但依契約可使用公共設施，康橋強要他們改走後門，而且硬性規定進出時段，恐有觸及刑法強制罪的問題。
康橋學校陳姓組長表示，之所以會做出車道分流的決定，也是有與美國學校開過協調會，且不希望因太多人車造成兩校學生的紛擾。
律師錢炳村說，由於當時法拍註記不點交，也就是說有註記存在租約問題，但買家未主張無效，直到標得後再主張租約無效，產生相關爭議，這部分可能仍須法院確認契約，也就是說，在確認之前，美國學校應仍被視為承租戶，暫時享有物權。
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標題：OMG！開學第一天 校門不見了！
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