李全教議員當選無效定讞 南市議長將改選
〔記者王俊忠／台南報導〕停職中的南市議長李全教，其市議員選舉民事當選無效之訴，今天下午3點台南高分院二審宣判當選無效確定，李的議員資格不存在，市議長也將改選；台南府會政治生態再投下震憾彈。
李全教在2014年12月25日以首輪投票過半，從民進黨手中奪下議長寶座，連串官司卻接踵而至，議員選舉對手王峻潭與台南地檢署都對他提出民事當選無效之訴。
今年1月21日，李議員當選無效之訴，一審判李敗訴、當選無效，李上訴二審，台南高分院歷7個月多審理，8月30日下午3點宣判確定。
此案在台南地院宣判時指出，被告李全教為103年南市第二屆市議員候選人，黃澄清擔任李全教競選總部玉井區總幹事，李麗華、康清良分別是李全教選區望明里競選活動負責人、聯絡人。
黃澄清先在競選總部內製作行賄名冊，並自競總取得賄款，於103年8月中旬，在李麗華住處交付30萬元賄款，藉發放工作費、涼水費、補貼費等虛偽名義，授意、指示李麗華以每票5千元向名冊內選民行賄，請選民投票支持李全教。
李麗華再交付康清良其中3萬元，授意、指示康以每票5千元向選民買票、支持李全教。之後李麗華、康清良分別對李順發、王昌禹、陳再德、劉陳香、郭順吉、戴其才、溫財旺、羅來好、康壹、謝萬福等人支付賄款或行求行為，約定議員選舉時支持李全教。
地院合議庭認為，現今各項選舉模式，不是候選人單打獨門，常是動員親朋好友組成競選團隊，規畫全局進行廣泛的選舉策略，依一般經驗法則，候選人對選舉全面策略有決定權，輔選人員或樁腳若沒有經過候選人同意及其決定，應無動機也沒有必要擅自違反選罷法買票，自身不但會涉及刑責，可能會拖累候選人政治前途。
既然黃澄清、李麗華、康清良都是李全教競選團隊重要輔選人員，黃澄清自李全教競總取得賄款後，指示李麗華、康清良向選民買票，應於事前經李全教授權或同意或不違背李的本意，據此，李全教應就上述競選團隊成員所為的賄選行為負責，本件賄選行為符合當選無效要件，依法判李全教市議員當選無效。
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標題：李全教議員當選無效定讞 南市議長將改選
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