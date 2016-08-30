保300萬只賠百萬 喪家批保險公司冷血

2016-08-30 15:16

〔記者蔡宗勳／水上報導〕保險額度300萬元，但死亡之後，保險公司只願意賠付100萬元，喪家批保險公司冷血。

嘉義縣水上警分局柳林派出所王姓員警，8月18日駕警車巡邏時，行經內溪村防汛道路，與騎機車的72歲黃姓阿嬤擦撞，阿嬤送醫急救不治，由於嘉義縣警察局有投保任意險、保額300萬元，家屬要求承保的台灣產物保險公司全部支付，但保險公司有不同意見。

喪家指出，8月27日第一次和保險公司商討理賠事宜，對方提出一大推理由，表示只能賠付60萬元，由於差距太大，他們無法授受，29日到水上鄉調解委員會第二次協商，出面的嘉義分公司理賠人員說「經公司核算精神慰撫金及喪葬費用合計賠付100萬元」，保300萬只賠100萬元，真的是「吃人夠夠」。

對於喪家的不滿，台灣產物保險公司嘉義分公司理賠人具表示今天下午會到水上警分局再進行協商。