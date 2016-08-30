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高市原民聯合豐年祭9/3登場 16族難得齊聚

2016-08-30  15:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市原住民族聯合豐年祭九月三日在左營海軍運動場舉行，除十六個原住民族難得齊聚都會，還首度邀請小林村平埔族參加，高市原住民事務委員會誠摯歡迎市民朋友到場，感受原民傳統與活力。

高市有桃源、那瑪夏、茂林等三個原住民自治區，設籍原住民人口超過三萬兩千人、還蓋十六個族群，堪稱全國原住民部落最完整的縣市。

由於多數原民都在市區生活，高市原民會近幾年多選擇在市區規劃聯合豐年祭，一方面延續傳統文化、也聯繫族人情感，更盼望更多市民認識、熟悉原民生活。

原民會說明，今年豐年祭訂九月三日、在左營區海軍運動場（四海一家旁）舉行，共有卅七個社團與同鄉會參加，規劃十九場族群展演，並首度邀請小林村移居杉林區日光小林的平埔族人一同參加。

今年以布農族為主題族群，將呈現布農族小米進倉祭儀，各族也會各自推出祭儀展演、並一起進行聯合豐年祭典傳統大會舞，另有原民傳統體技能競賽、原住民農特產品與手工藝品推廣展售，還有搗小米等原民文化體驗活動。

當天於高捷世運站提供會場往返接駁車，自上午六點卅分到下午六點卅分，每七分鐘一班次，歡迎民眾多運用，相關訊息可至高市原民會官網查詢。

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  • 高市原住民聯合豐年祭九月三日登場（記者王榮祥攝）

    高市原住民聯合豐年祭九月三日登場（記者王榮祥攝）

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