偵辦兆豐銀案 北檢傳總稽核劉小鈴作證

台北地檢署偵辦兆豐銀案，今再傳兆豐銀總稽核劉小鈴協助案情，現由檢察官偵訊中。（記者謝君臨攝）

2016-08-30 14:41

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀案，昨天傳喚前財政部長張盛和作證，並二度約談蔡友才，對兩人隔離訊問，今再傳兆豐銀總稽核劉小鈴協助案情，現由檢察官偵訊中。

稍早下午2時許，劉小鈴步入北檢，面對記者詢問，僅回：「我不知道為什麼要來這裡。」隨即上樓應訊。

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