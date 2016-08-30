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高顏值越南新娘 瞞丈夫「做半套」二度被捕

2016-08-30  15:09

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市警方前天查緝鳥松區一家暗營色情的美容坊，當場逮到33歲越南籍張姓女子與27歲男客在進行半套性交易，訊後將兩人依違反《社會秩序維護法》送辦，業者林姓業者依妨害風化罪嫌送辦。

根據《蘋果日報》報導，警方日前查緝位於鳥松區中正路的一間色情按摩店，逮到張女與男客完事後從房間走出，她雖堅決否認性交易，但男客坦承，他因為聽到朋友推薦張女面貌不俗，因此以1000元為代價來進行半套性交易。

警方調查，張女結婚來台，瞞著丈夫出來「兼差」，而她因為擁有一張瓜子臉，加上高鼻樑與微笑唇，因而艷名遠播，讓嫖客「呷好逗相報」，因此已經是第二度因性交易被捕。

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  • 高雄張姓越南新娘瞞著丈夫出來賣淫。（情境照）

    高雄張姓越南新娘瞞著丈夫出來賣淫。（情境照）

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相關關鍵字： 半套 性交易 色情按摩 越南
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