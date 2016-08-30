為實踐「8+9語錄」？ 他出獄就偷名牌衣穿上身
新竹縣湯姓男子涉嫌偷自助洗衣店的衣服，他被捕時身上穿的是名牌潮Ｔ。（記者蔡孟尚翻攝）
〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕「社會在走，基本行情要有！」新竹縣1名毒蟲出獄後想穿名牌衣服炫耀，竟然到自助洗衣店偷別人洗好的衣服，警方調閱監視器發現他犯案時只穿俗稱「吊嘎」的背心內衣，被逮捕案時已換上名牌潮Ｔ，而他偷衣服的原因就是網路上「8+9語錄」中的這段話。
警方表示，新竹縣竹東鎮1名女子報案，她26日晚間在租屋處樓下的自助洗衣店洗衣服，等衣服洗好烘乾後再前往收取時，卻發現洗衣機裡的衣服不翼而飛，一件都不剩，下公館派出所員警調閱洗衣店監視器，很快就查出偷她衣服的有毒品前科的湯姓男子。
警方今天將湯男逮捕到案時，發現他先前因毒品案入獄，26日才服刑完畢，回家後發現自己的衣服都很普通，怕走出去會被道上兄弟看不起，所以馬上就找間自助洗衣店偷人家洗好的衣服，他偷了以後還把衣服分類，適合男生穿的名牌衣服留下來，其他的都丟到舊衣回收箱。
員警發現，湯男到自助洗衣店偷衣服時，身上穿的是白色「吊嘎」，被捕時穿的卻是知名運動品牌的潮Ｔ，問他為什麼剛出獄就要偷東西，他竟回答：「社會在走，基本行情要有！穿普通衣服出去沒行情，會被人笑。」這個理由讓在場員警都笑翻了。
警方表示，今天完成偵訊後已將湯男依竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦，但提醒民眾到自助洗衣店洗衣服，儘量在現場等候衣服洗好後將衣服取回，才不會被有心人偷走或取錯衣服的事情發生。
「8+9語錄」
1. 有輸過，沒怕過。
2. 贏要一起狂，輸要一起扛。
3. 我瘋起來，連我自己都會怕。
4. 狼若回頭，必有緣由，不是報恩，就是報仇。
5. 兄弟不問對錯，只問挺不挺。
6. 社會在走，基本行情要有。
7. 真壞人並不可怕，可怕的是假好人。
8. 要背叛的人麻煩站穩一點，要衝康的洞麻煩挖深一點
9. 你要知道，今天我沒有倒，就是你倒。
10. 欠我錢我可以笑笑的，但背叛我，就七天回家。
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