11歲女童從未上學 遭通緝母：感謝警方協助
2016-08-30 14:22
林姓婦人希望能回歸平靜的生活。（記者林敬倫攝）
［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭礁溪警分局巡查佐林岳霆24日查獲遭通緝的45歲林姓婦人，並協助讓已經11歲的女兒小玲上學，今天全案登上媒體版面後，林婦出面親自說明經過，並感謝警方協助，讓心中大石可以放下。
小玲被員警發現時，她的第一句話是「我好想跟大家一樣上學!」林婦表示，從91年開始就被通緝，但因為生了小玲，很多人告訴她如果去報戶口，小孩子會被送到社福機構，甚至可能有生命的威脅，為了不跟小玲分開，所以才沒讓孩子循正常管道上學。
至於女兒戶籍的部分，林婦說，因為通緝犯身分，一直沒幫小玲報戶口，但女兒被戶政事務所強制入籍，今年2月她到礁溪戶政事務所重新辦身分證時，礁溪警分局就開始查她。
林婦日前經警方查緝歸案，獲法院釋放，今天特別出面致謝，林婦說，女兒其實有就讀私立幼稚園，對於國字的認讀沒問題，小玲今天看到報紙其實也很難過，平常對女兒的照顧也很無微不至，因為現在她本身還有案子在走法院，為了保護小玲，希望媒體不要追著她跑。
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