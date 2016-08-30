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九旬婦落水 壯男跳水搶救

男子陳易呈（套泳圈者）救起溺水的老婦。（記者陳冠備攝）

2016-08-30  13:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮河濱公園天權橋附近，今日上午11點半有一名高齡90歲的老婦不慎落水，在岸邊的陳姓男子看到，趕緊拋下救生圈給婦人，自己也跳下溪水內搶救，他一手拉著老婆婆游到岸邊，避免被湍急水流沖走，等到消防隊人員到達現場救起二人，老婦人被救起後昏迷，陳男也因體力不支，二人均被送醫救診，暫無大礙。

彰化縣消防局第四大隊長葉清添表示，消防隊獲報民眾落水，派遣消防車2部、救護車2部、橡皮艇2艘前往救溺，現場發現陳姓民眾已經將溺者控制在岸邊，於11時48分將兩位救起後送往卓醫院急救，老婦目前仍昏迷還在搶救。

搶救男子陳易呈表示，當時騎車路過，看見老婦先跌一跤後站起，卻又站不穩跌落一旁溪流，當時一旁民眾見狀，先丟救生圈，可是老婦無力氣抓牢，他才趕緊跳下，一手拉著救生圈，一手救起婦人。

陳易呈說，幸好水流不急，也一直呼喚老婦保持清醒，沒多久消防隊就來了才鬆一口氣，不過搶救時撞到胸部，還嗆到水，在醫院修養後無大礙，很擔心老婦現狀。

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  • 陳易呈見義勇為，跳水救下老婦。（翻攝陳易呈臉書）

    陳易呈見義勇為，跳水救下老婦。（翻攝陳易呈臉書）

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