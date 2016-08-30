演練創新 竹市消防局｢狹小巷弄搶救佈署｣訓練

竹市消防局進行創新演練，利用訓練基地設施實作，針對轄內傳統巷弄地規劃｢狹小巷弄搶救佈署｣訓練。（竹市消防局提供）

2016-08-30 13:34

〔記者王駿杰／新竹報導〕消防員到家門口演練！新竹市消防局進行創新演練，利用訓練基地設施實作，針對轄內傳統巷弄地規劃｢狹小巷弄搶救佈署｣訓練，大批消防員今天到至西大路659巷進行救災演練，並結合當地居民使用公設滅火器進行初期滅火，讓路過民眾直呼好逼真。

消防局代理局長李世恭指出，除｢狹小巷弄搶救佈署演練｣課程外，也針對傳統巷弄、高層建築物及常見的電梯受困救援案件，規劃｢水線佈署及梯間佈線｣、｢電梯構造介紹及受困救援安全注意事項｣、｢高層建築物搶救佈署｣及｢中繼幫浦及緊急升降機性能介紹｣等課程。

此外，消防局更特別到台灣三菱電梯公司桃園服務中心及竹市慈濟路東方文華大樓辦理救災組合訓練，所有救災指揮幹部全部參與，藉此提升第一線消防人員救災戰力。

市長林智堅表示，他上任後即追加845萬元預算添購救災裝備，今年亦編列740萬經費，持續更新個人防護裝備，消防人力編制也從原來的262人增加為306六人，希望提昇救災戰力，守護市民、建構安居的家園。