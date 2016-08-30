請鬼拿藥單 找黑道「喬」債反被拗千萬

王嫌唆使旗下小弟進到蕭某土城廠房舉牌鬧事。（記者徐聖倫翻攝）

2016-08-30 13:26

〔記者徐聖倫／新北報導〕請鬼拿藥單！某知名上市電子公司45歲高姓負責人因周轉不靈，經朋友介紹向民間有力人士蕭姓男子調1億，而事後無力償還，遂將公司抵給蕭某，然高某心有不甘，又找了「天道盟太陽會」大哥王嘉村代「喬」，沒想到未喬成自己還被「拗」了1000萬，真是賠了夫人又折兵。

警方調查，高某去年因經營不善，所以向蕭某調錢周轉，沒錢還變抵公司，未料蕭某接手後，公司營運漸佳，還上市上櫃，高某眼紅便找了王嫌幫忙，而王嫌便派旗下小弟天天到蕭某新北市土城、北市內湖的廠房舉牌抗議，大喊「出來面對」，更誣指蕭某非法占有。

蕭某見事態嚴重，便允諾給高某1000萬支票請他不要再鬧，而交付支票當日，卻被王嫌到場攔截，1000萬支票領現花用殆盡。王嫌更覬覦蕭某公司，強行參加該公司所有公開活動，更介入公司董事經營，高、蕭2人都被王嫌吃得死死，只好向警求援。

新北市刑警大隊、土城警分局聯手出擊，日前至新北市三重、基隆市七堵等地，接連將王嫌與旗下小弟共7人帶回偵訊，警方調出監視器明顯拍下王嫌旗下小弟舉牌等事證，王嫌只得承認犯案。訊後，警方依恐嚇取財、妨害名譽、侵入住宅、搶奪、侵占等罪嫌移送偵辦。