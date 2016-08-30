被大哥狠揍濺血 警方查辦但…小弟不告、凶器不見

王男29日晚間9時許主動到正濱派出所說明案情。（記者吳政峰翻攝）

2016-08-30 13:19

〔記者吳政峰／基隆報導〕一名63歲陳男原是50歲王男小弟，兩人個性不合漸行漸遠，29日在基隆漁會正濱大樓相逢互嗆，陳男突揮刀相向，誤刺勸架的33歲楊男，王男則掏棍擊倒陳男，再扶楊男就醫，警方到場只見陳男倒地，刀子與棍子卻不翼而飛，疑被圍觀者取走，但無人承認，員警已對在場民眾進行訪查，釐清真相。

律師李慶峰指出，根據《刑法》第165條規定，偽造、變造、湮滅或隱匿關係他人刑事被告案件之證據，最高可處二年有期徒刑。

李慶峰解釋，罪犯湮滅本身犯罪證據，人之常情，屬於不罰之行為；但湮滅「他人」罪證，可能觸犯湮滅刑事證據罪。呼籲圍觀民眾切勿拿走現場凶器，以免誤蹈法網。

附近民眾表示，陳男原本跟在王男身邊，但兩人脾氣火爆，時常口角，小弟與大哥的關係名存實亡。

警方調查，29日早上10時許，陳男赴正濱大樓訪友結束，出門恰巧遇見進來的王男，兩人再度一言不合，王男撂了一句「你現在是要打架嗎？」燃起陳的怒火。

陳男掏出一把藍波刀，纏繞在手上，朝王男揮舞，王男閃了過去，沒想到刀子卻刺入前來勸架的楊男腰部，楊當場血流如注。

王男抄起一旁棍子，朝陳的頭部、身體、四肢猛打，直到他倒地不能反抗，才扶著楊男至署立基隆醫院就醫，手術後轉普通病房，目前生命跡象穩定。

基隆市警察局第二分局正濱派出所警員胡凱文、鄭文傑獲報到場，現場僅剩斑斑血跡與無法動彈的陳男，立刻協助送醫，陳男經診療後意識清楚，已自行出院，尚未對王男提出告訴。

王男29日晚間9時許到正濱所說明，供稱陳男與他吵架時，友人楊男聽到聲音跑來助陣，未料陳男掏出藍波刀亂刺，逼不得已只好抄棍反擊，案發後急著帶楊男就醫，不知道誰拿走刀棍。

警方表示，到場時陳男負傷倒臥，身上及四周均無凶器，圍觀民眾也說「沒看到刀棍！」30日再赴正濱大樓查訪，內部人員態度低調，不願多談，

正濱所長藍濬傑指出，陳男返家後尚未到案說明，楊男則將待傷勢穩定再製作筆錄，因此目前僅有王男一人供詞，真相未白；而凶器至今下落不明，呼籲拾獲民眾盡快交出，釐清案情。