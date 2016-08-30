頭份副主席涉詐1億5 詐欺取財起訴

2016-08-30 13:11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市代表會副主席邱秀美，被指控以投資名義詐騙一案，於7月中旬被羈押至今。案經苗栗地檢署偵查，發現邱涉嫌利用政治背景，以投資地方納骨塔公共工程、砂石及土方廠、都市更新、不動產買賣等名義為詐術，向49名被害人，詐得1億5707萬元，卻未實際從事投資行為，今天依詐欺取財罪嫌將她起訴。

起訴書指出，邱秀美意圖為自己不法之所有，以投資公共工程、砂石及土方廠、都市更新、不動產買賣或提供工程押標金等名義為詐術，向49名親友遊說投資，允諾給予紅利或利息，被害人因信任邱的政治背景及所述名義，拿錢投資或出借，統計不法所得達1億5707萬元。

但檢警調查，邱秀美獲取款項後，實際上均未從事所稱之投資，而以「借新還舊」的方式運作，將部分的投資款或借款，作為償還投資人或債權人到期的投資本金及紅利或借款本金及利息。

檢方認為，邱秀美涉犯詐欺取財罪，且所犯60罪間，犯意各別、行為互殊，請法院均予分論併罰。至於邱的犯罪所得1億5707萬元，也聲請依法宣告沒收或追徵其價額。

不過，邱秀美仍堅持沒有欺騙；她於偵訊時辯稱，有洽談投資納骨塔工程，並向砂石廠要求認購增資新股，及洽購都更周圍土地，但都沒有實際進度或結果。