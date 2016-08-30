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美女荷官釣賭客 酷似女星曾沛慈

陳姓正妹荷官身材高挑，外型亮眼。（記者曾健銘攝）

2016-08-30  13:12

〔記者曾健銘／新北報導〕新莊警分局今日凌晨2時許循線前往新莊中港路1處民宅，查緝非法德州撲克賭場，當場逮捕10名男姓賭客以及李姓負責人，其中負責發牌的30歲陳姓女荷官外型亮眼，酷似女星曾沛慈，相當吸睛，據了解，她是賭場的「鎮店之寶」，讓許多年輕男賭客趨之若鶩，讓警方啼笑皆非：「現在賭場也打美女牌？」

警方調查，李男利用LINE群組攬客，對外宣稱每2天更換地點，保證安全，且專挑在新莊一帶的鬧區住宅設賭場，更主打「美女牌」，推出激似女星的正妹荷官發牌，藉此吸引年輕男賭客。

新莊警方日前接獲線報，經連日追查，今日凌晨拂曉出擊，直搗新莊中港路上1社區住宅，當場逮捕10名賭客及李男、陳女，查扣賭資27萬3千元、賭具，偵訊時陳女承認以時薪600元的代價幫忙賭場發牌，警方訊後依賭博罪嫌將李男、陳女移送法辦，其餘10名賭客則依社會秩序維護法依法裁罰。

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  • 新莊警方破獲德州撲克賭場，發牌的陳姓正妹外型亮眼，激似女星曾沛慈。（記者曾健銘翻攝）

    新莊警方破獲德州撲克賭場，發牌的陳姓正妹外型亮眼，激似女星曾沛慈。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方查扣賭金、賭具等贓物。（記者曾健銘攝）

    警方查扣賭金、賭具等贓物。（記者曾健銘攝）

  • 李姓負責人遭警方移送法辦。（記者曾健銘攝）

    李姓負責人遭警方移送法辦。（記者曾健銘攝）

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