| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
偵辦兆豐銀案 北檢傳總稽核劉小鈴作證 車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 社會

馬英九批周玉蔻：污我圖利頂新150次 賺通告費100萬

前總統馬英九不滿遭影射收頂新政治獻金，自訴控告政治評論者周玉蔻加重誹謗，台灣高等法院上午11時開庭，馬英九於開庭前步入法院。（記者羅沛德攝）

2016-08-30  13:00

〔記者項程鎮、張文川／綜合報導〕前總統馬英九上午在法庭內，發表4點聲明，痛批名嘴周玉蔻在各媒體污衊他圖利頂新，次數多達150次，賺取通告費100萬元以上，馬表示：「如果這不算惡意，什麼是惡意？」

周玉蔻出庭後，則指馬的發言非常情緒性，「讓我覺得非常意外」。

馬英九指出，他任職公職30餘年，但周從前年12月22日開始在個媒體說他收取頂新2億元政治獻金，次數多達150次，賺取通告費100萬元以上，上次8月2日開庭結束後，還是繼續上媒體污衊我，「這不算惡意，什麼是惡意？」

馬認為，清廉是他的生命，周前年12月向特偵組告發他圖利頂新，特偵組密集調查6個月，清查他和家人所有帳戶和資金，確認沒收取頂新獻金就簽結，諷刺的是，「我沒動用公權力，周還告發我圖利頂新，真是令人哭笑不得」。

馬還說，周每週在電視污衊我，總統府只有偶而發表新聞稿澄清，地院卻判周無罪，讓他無法接受，因此上訴高院。

馬最後認為，法院保障言論自由，但不應保障濫用言論自由，中華民國是法治國家，不能保障口無遮攔的特權階級。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 周玉蔻 頂新政治獻金 馬英九
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：馬英九批周玉蔻：污我圖利頂新150次 賺通告費100萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.