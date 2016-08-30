馬英九批周玉蔻：污我圖利頂新150次 賺通告費100萬

前總統馬英九不滿遭影射收頂新政治獻金，自訴控告政治評論者周玉蔻加重誹謗，台灣高等法院上午11時開庭，馬英九於開庭前步入法院。（記者羅沛德攝）

2016-08-30 13:00

〔記者項程鎮、張文川／綜合報導〕前總統馬英九上午在法庭內，發表4點聲明，痛批名嘴周玉蔻在各媒體污衊他圖利頂新，次數多達150次，賺取通告費100萬元以上，馬表示：「如果這不算惡意，什麼是惡意？」

周玉蔻出庭後，則指馬的發言非常情緒性，「讓我覺得非常意外」。

馬英九指出，他任職公職30餘年，但周從前年12月22日開始在個媒體說他收取頂新2億元政治獻金，次數多達150次，賺取通告費100萬元以上，上次8月2日開庭結束後，還是繼續上媒體污衊我，「這不算惡意，什麼是惡意？」

馬認為，清廉是他的生命，周前年12月向特偵組告發他圖利頂新，特偵組密集調查6個月，清查他和家人所有帳戶和資金，確認沒收取頂新獻金就簽結，諷刺的是，「我沒動用公權力，周還告發我圖利頂新，真是令人哭笑不得」。

馬還說，周每週在電視污衊我，總統府只有偶而發表新聞稿澄清，地院卻判周無罪，讓他無法接受，因此上訴高院。

馬最後認為，法院保障言論自由，但不應保障濫用言論自由，中華民國是法治國家，不能保障口無遮攔的特權階級。