父母遇詐付贖 兒子竟關機爽看電影
詐騙集團高姓車手現身取款，被警方一擁而上逮捕。（記者湯世名翻攝）
〔記者湯世名／彰化報導〕蔡姓民眾昨天接到詐騙集團誆稱其兒子欠地下錢莊80萬元，還在電話那頭聽到毆打哭泣聲，蔡男原撥打兒子行動電話但都關機，因此信以為真付贖80萬元，詐騙集團食髓知味再要求付錢贖人，蔡男撥打兒子電話仍然關機，連忙到銀行提領55萬元，銀行驚覺有異報警，與警方合作埋伏當場逮獲高姓車手，2小時後兒子始回電，蔡姓夫妻才知原來兒子竟在100公尺外的電影院爽看電影，因此關機，氣得對兒子破口大罵。
彰化警分局調查，和美鎮蔡姓民眾昨天下午接到自稱地下錢莊電話，聲稱其兒子向他們借錢80萬元，若不替兒子還錢就準備收屍，電話那頭還傳來毆打及哭泣聲，不斷叫喊「爸媽救我！」蔡姓夫妻信以為真，連忙到和美鎮某銀行提領80萬元現金，在銀行前將贖款交給對方。
蔡姓民眾一方面給錢，一方面還試圖撥打兒子電話查探是否為詐騙手法，不料兒子電話都關機中，讓蔡姓夫妻認為兒子被抓為真，未久，聲稱地下錢莊人員來電要求再付出55萬元，否則不放人，並與蔡男約在彰化市某銀行前交錢。
蔡男到銀行提領55萬元時，其本身已覺得「怪怪的」，還向銀行行員稱「我好像被詐騙了！」經銀行了解後卻認為詐騙，立即向彰化警分局通報，由偵查隊員警在銀行周邊埋伏，蔡男以牛皮紙袋裝10萬元當誘餌，未久果然高姓男子現身與蔡男碰面，警方見機不可失一擁而上將高男逮獲。
蔡男在派出所不斷試圖與兒子連繫，但都撥不通，蔡姓夫妻仍以為兒子被控制行動，直到2個多小時後兒子終於回電，蔡男緊張詢問「你在哪裡？為何電話都關機？」沒想到兒子回稱「我在看電影呀！電話當然要關機。」蔡姓夫妻氣得破口大罵「我們被詐騙了，你還在爽看電影！」且其兒子當時還在距離付款處僅100公尺遠的電影院看電影。
警方指出，蔡姓夫妻接到詐騙集團電話時，正巧兒子在看電影關手機，因此無法與兒子聯繫，實在很巧，警方在偵訊後，將高姓車手依詐欺罪嫌移送法辦。
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