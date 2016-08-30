大學生性侵女生 持裸照威逼物色女同學逞慾
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市就讀某私立大學進修部的廖姓大學生，去年以散佈女國中生小芳的裸照，威脅性侵害小芳後，又用粗鄙言詞威脅「我還是會插妳」、「讓我滿意後，我會讓你自由」，並脅迫小芳物色女學生給他逞慾，台中地院依性侵害等罪判處徒刑4年，他卻上訴，並拿出大學休學證書，希望法官同情給予緩刑。
不過，台中高分院卻認為他唸大學理應更尊重女性，卻把小芳當逞慾工具，「自不宜輕罰」，維持4年徒刑，不給他緩刑，全案可再上訴。
判決書指出，就讀進修部的廖男，去年透過交友網站認識年僅14歲的國中女學生小芳（化名），以小芳檢舉他，導致交友網站帳號被停權為由，要求小芳傳送裸照，藉此彌補他的損失，小芳竟笨得自拍裸胸與下體照片10張傳給廖男。
小芳認為沒事了，卻沒想到廖男以裸照威脅她，去年4月至5月間，用手機傳訊息，恐嚇小芳外出見面，否則「裸照要放在學校網站散播」，小芳只好赴約，被廖男載到廢棄工廠性侵害得逞。
廖男食髓知味，又於去年8月7日傳「讓我滿意後，我會讓你自由」、「接下來妳會一直活在我的陰影」等訊息恐嚇小芳，同年月10日，更傳訊息要求「我放過妳之前，可以再讓我高潮一次嗎？」，更惡劣的是，他還要求小芳，幫她物色國中女同學給他逞慾，內容包括「私下要到對方資料，別透露我要的，不然裸照會在佈告欄」、「禮拜二晚上沒有，就妳自己補（意指星期二晚上沒有幫他物色到女學生，小芳要讓他逞慾」，小芳不堪被性侵害與威脅，心裡受創並衍生自殺傾向，同年月24日轉告母親報警。
台中地院審理時，廖男坦承犯行，並賠償小芳與家屬60萬元和解，請求法官輕判，不過，法官卻認為，廖男以散布裸照威脅小芳並強制性交，犯罪手段惡劣，甚至還用粗鄙的言詞恐嚇小芳「我還是會插妳」，雖小芳哀求「我不是玩具」，廖男仍回答「讓我滿意之後，我會讓你自由」，並威脅小芳要物色女同學給他洩慾，行為令人髮指，依對少年犯強制性交罪與未遂罪判處4年徒刑，另外，對少年犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，這部分可易科罰金。
廖男不服上訴，還拿出某私立大學進修學士班休學證明書，並以雙方和解等理由，請求法官同情宣告緩刑，但台中高分院二審卻認為，唸大學理當更尊重女性，卻把小芳視為洩慾工具，「自不宜輕罰」，維持原判，不給予緩刑，可再上訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 媒體人吳子嘉作證：馬團隊曾收頂新10億元政治獻金
- 花蓮鳳林鎮與中國鄉鎮私簽合作備忘錄挨罰 抗罰敗訴
- 三重70歲婦人墜樓死亡 警封鎖調查中
- 惡劣！借5200元戰酒店叫小姐 不還錢還砍人
- 擔心女兒遭男友強暴 OL告母家暴
- 320萬年前人類始祖「露西」 死因揭曉竟是...
- 占數百億國產 // 電協郵協想捐1成了事
- 穿名牌到處「詐」 騙女業務600萬
- 婚前躁鬱症！朱孝天夫妻為...翻臉
- 59％日人挺安倍 續任至2020奧運
- 強姦案頻傳 印度部長稱：外國女遊客勿穿裙子
- 破鏡難圓？珍妮佛狂拭淚 疑與小班起爭執
- 聯發科 3億美元入股印度電商新秀Paytm
- 準老公美食一買10人份 白白：貼心過頭
- 傅崐萁提前請辭？媒體爆：國民黨策略
- 美網》不敵莊佳容搭擋 謝淑薇遭直落二淘汰
- 吳澧培不滿李大維當外交部長 和姪子吳釗燮「絕交了」
- 謝霆鋒2歲生日照曝光！好像兒Lucas
- 白歆惠顧胎兒 日夜趕戲學會這招
- 中秋禁美食？醫師：糖尿病患也能聰明吃月餅
- 白歆惠自封「蟻人」 孩子的爸大手筆餵食
- NFL》球星拒唱國歌 川普開嗆：滾出美國
- 大導宮本亞門：台灣氣氛讓人享受
- 北大特區發展快速 三小學都滿額
- 社會住宅 維持三成比例給弱勢
- 〈旅遊的滋味〉馬來西亞齋戒月市集
- 青年、體育新平台 兩委員會揭牌
- NBA》勇士還想補強禁區 謠傳看上公鹿中鋒孟羅
- 網球》謝淑薇踝傷慘敗 美網強碰雙詹的「宿命對決」生變
- 營養午餐漲價 每學期多付500元
- 3國小無新生 港源祭孔奉茶迎新
- 「鄙視」惹火花蓮選民 段宜康為「洩憤式發言」道歉
- Fed暗示升息無支撐力 歐股收低
- 常用治絛蟲藥 實驗室內可阻止茲卡複製
- 里約帕運登場！ 蔡英文前來授旗幫選手打氣
- Tim Nolan／我的逝者
- 「臭跩貓」涉抄襲 「妙可麻」北檢提告侵權
- 漁產畜產花卉 藍議員：早就綠化
- 戶頭剩3千 張芸京：沒有想要博取同情
- 台股收盤上漲0.39點 報9110.56點
- 開學了 注意孩子有無適應障礙
- 好累好想睡... 他直接在展示帳篷內呼呼大睡
- 天外傳來強烈訊號 引起外星生命聯想
- 《鄭文燦批審計處》議員指干涉監督權 市府：表述意見
- 搶救關西老石板路 民眾促全面鋪回
標題：大學生性侵女生 持裸照威逼物色女同學逞慾
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email