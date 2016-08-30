大學生性侵女生 持裸照威逼物色女同學逞慾

2016-08-30 13:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市就讀某私立大學進修部的廖姓大學生，去年以散佈女國中生小芳的裸照，威脅性侵害小芳後，又用粗鄙言詞威脅「我還是會插妳」、「讓我滿意後，我會讓你自由」，並脅迫小芳物色女學生給他逞慾，台中地院依性侵害等罪判處徒刑4年，他卻上訴，並拿出大學休學證書，希望法官同情給予緩刑。

不過，台中高分院卻認為他唸大學理應更尊重女性，卻把小芳當逞慾工具，「自不宜輕罰」，維持4年徒刑，不給他緩刑，全案可再上訴。

判決書指出，就讀進修部的廖男，去年透過交友網站認識年僅14歲的國中女學生小芳（化名），以小芳檢舉他，導致交友網站帳號被停權為由，要求小芳傳送裸照，藉此彌補他的損失，小芳竟笨得自拍裸胸與下體照片10張傳給廖男。

小芳認為沒事了，卻沒想到廖男以裸照威脅她，去年4月至5月間，用手機傳訊息，恐嚇小芳外出見面，否則「裸照要放在學校網站散播」，小芳只好赴約，被廖男載到廢棄工廠性侵害得逞。

廖男食髓知味，又於去年8月7日傳「讓我滿意後，我會讓你自由」、「接下來妳會一直活在我的陰影」等訊息恐嚇小芳，同年月10日，更傳訊息要求「我放過妳之前，可以再讓我高潮一次嗎？」，更惡劣的是，他還要求小芳，幫她物色國中女同學給他逞慾，內容包括「私下要到對方資料，別透露我要的，不然裸照會在佈告欄」、「禮拜二晚上沒有，就妳自己補（意指星期二晚上沒有幫他物色到女學生，小芳要讓他逞慾」，小芳不堪被性侵害與威脅，心裡受創並衍生自殺傾向，同年月24日轉告母親報警。

台中地院審理時，廖男坦承犯行，並賠償小芳與家屬60萬元和解，請求法官輕判，不過，法官卻認為，廖男以散布裸照威脅小芳並強制性交，犯罪手段惡劣，甚至還用粗鄙的言詞恐嚇小芳「我還是會插妳」，雖小芳哀求「我不是玩具」，廖男仍回答「讓我滿意之後，我會讓你自由」，並威脅小芳要物色女同學給他洩慾，行為令人髮指，依對少年犯強制性交罪與未遂罪判處4年徒刑，另外，對少年犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，這部分可易科罰金。

廖男不服上訴，還拿出某私立大學進修學士班休學證明書，並以雙方和解等理由，請求法官同情宣告緩刑，但台中高分院二審卻認為，唸大學理當更尊重女性，卻把小芳視為洩慾工具，「自不宜輕罰」，維持原判，不給予緩刑，可再上訴。