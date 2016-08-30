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偵辦兆豐銀案 北檢傳總稽核劉小鈴作證 車商大手筆促銷 把握這次機會！
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和旺炒股案追禿鷹 二線四星警官遭起訴

2016-08-30  12:41

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦和旺炒股案，去年9月將和旺前董事長劉永祥等10人起訴，檢方清查和旺爆發鉅額違約交割及跳票的內幕，質疑警階二線四星的時任高雄市警局楠梓分局副分局長黃武璋，涉在此案中違反證券交易法，今天將他起訴。

去年11月，北檢指揮調查局北部機動站，兵分5路搜索帶回炒手林士傑、黃武璋和金主張廣宇，以及負責股款交割業務的張清淵等4人，另約談6名證人。

檢調獲報，黃武璋是經由此案已遭起訴、目前通緝中的陳姓人頭金主牽線，趁和旺利空消息爆發，配合放空和旺股價。

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  • 圖為高雄市警局楠梓分局副分局長黃武璋，被移送北檢複訊，今天遭起訴。（資料照，記者錢利忠攝）

    圖為高雄市警局楠梓分局副分局長黃武璋，被移送北檢複訊，今天遭起訴。（資料照，記者錢利忠攝）

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