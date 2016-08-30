鳳山陸軍步校教官 疑官舍寢室上吊自殺

2016-08-30 12:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山陸軍步兵指揮部服役的江姓士官長（38歲），今上午8時許於中正預校官舍寢室裡疑上吊自殺，送醫急救至11時仍宣告不治。

警方據報到場勘驗，初步認定未有外力介入，不過陸軍司令部表示，江男於步校擔任教官，今年7月曾因身體不適就醫，且後續持續接受治療，尋短是否與病情有關，軍方仍待進一步釐清。

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