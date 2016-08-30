酒後替女友扛罪責 酒醒翻供：車不是我騎的

2016-08-30 12:40

〔記者黃建華／高雄報導〕莊姓男子酒後壯膽英雄救美，頂替廖姓女友酒駕連續肇事犯行，不料，酒醒發現「代誌大條」，翻供：「車不是我騎的」，並向檢方自首「頂替」犯行，高雄地檢署偵結，將莊男依頂替罪嫌提起公訴。

檢方起訴指出，莊姓男子去年6月19日中午在鳳山一處釣蝦場飲宴，酒後由廖姓女友騎機車載他離去。不料，行經保南與保義路口，從後撞上陳姓男子所駕駛的轎車，造成廖女、莊男人車倒地。

莊姓男子拜託陳某不要報警，但對方拒絕，廖姓女子倉皇騎車載莊男逃逸，卻又撞倒蔡姓男子與張姓女子共乘的機車，造成2人受傷。

警方獲報趕抵，莊姓男子為保護廖姓女友，謊稱機車是他騎的，酒測值0.42，被依公共危險送辦。不過，檢方偵訊時，莊男自首供出是幫廖女頂替，檢方雖將他被控公共危險部分不起訴，但涉及刑法頂替罪部分，則提起公訴。