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60歲男以為涉洗錢被騙30萬 20歲車手入境遭逮

2016-08-30  12:32

〔記者許展溢／苗栗報導〕擔任詐騙集團車手的20歲薛姓男子，去年12月騙了一名60歲的林姓男子30萬元，警方循線查出此案為薛男所做，但發現薛男在7月便出境前往中國，昨天在桃園國際機場查獲薛男入境，薛男驚訝不已並坦承犯行，辯稱一切都是聽從周姓友人指使，訊後依涉嫌詐欺罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

竹南警分局指出，去年12月31日接獲林男報案表示，接到聲稱高雄某醫院人員打電話來說，因身分遭冒用申請醫療保險，也已報警處理，不久林男人又接到自稱高雄警察局及檢察官電話，稱林男涉嫌洗錢，要求林男將30萬元交給台北地檢署監管科調查員。

警方表示，由於林男因詐騙集團能準確說出他的全名及身份證字號，因此不疑有他，便趕緊向朋友借錢，湊足30萬元，並在去年12月24日約定在竹南鎮某國小前交付金錢，但過沒幾天，林男發現事情可疑，恍然大悟才發現自己受騙。

警方調查，薛男為桃園人，利用被害人因涉案而惶惶不安的心情，佯裝檢警要求交付金錢，還說「偵查中不公開」，並到國小附近的便利商店領取假公文傳真（台北地檢署監管科收據），還要求林男不能說出去，接著拿出假公文要林男交出30萬元。

警方指出，偵查隊採證小組在林男提供的假公文上採獲可疑指紋，並送到內政部刑事警察局鑑定，發現有2枚指紋為薛男所有，但多次拘提薛嫌都未到案，調查得知薛男在7月已出境到中國，馬上通報境管拘提，昨天掌握相關線索後，一舉在桃園國際機場查獲入境的薛男。

警方說，薛男雖坦承犯行，但聲稱都是聽從周姓友人指使，並與另一名不認識的男子一同到超商收取假公文， 訊後將薛嫌以涉嫌詐欺罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

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  • 薛男在桃園國際機場入境遭逮。（記者許展溢翻攝）

    薛男在桃園國際機場入境遭逮。（記者許展溢翻攝）

  • 薛男持假公文向林男收取30萬元。（記者許展溢翻攝）

    薛男持假公文向林男收取30萬元。（記者許展溢翻攝）

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